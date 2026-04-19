大快活限时快闪优惠！1招即全单减$4 堂食/外卖都适用

香港连锁快餐店大快活，是许多市民日常用餐的首选。最近，大快活与电子支付平台PayMe合作，推出限时快闪优惠，为食客带来更多惊喜。于限定期间顾客只需透过PayMe领取专属优惠券，于大快活消费满额即可享有全单$4现金折扣，令每一餐都更添著数。

连锁快餐店大快活限时优惠！PayMe领券即减$4

大快活与PayMe联乘推出快闪优惠，领券后消费满额即减$4。

由即日起至4月30日期间，顾客只需打开PayMe手机应用程式，于主页点击优惠券页面，即可找到并领取「大快活$4快闪优惠券」。另外，亦可直接扫描店内宣传海报上的QR code抢券。成功领券后，优惠券将自动存入你的PayMe帐户中。

这次PayMe优惠适用于大快活大部分落单方法，顾客于收银处排队付款、使用自助点餐机，或是透过手机App提前落单，只要在结帐时选择以 PayMe 付款，系统便会自动应用已领取的$4优惠券，即时减$4，无论是堂食或外卖都适用，方便又实惠。

大快活限时快闪优惠券

资料来源︰ 大快活 Fairwood

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