太兴斩料优惠！经典玫瑰豉油鸡外卖惊喜价 $48半只／$88只

太兴向来以其高品质的烧味和地道港式美食深受食客欢迎，是许多家庭和上班族的用餐首选。近日，太兴为回馈顾客，特别推出限时外卖优惠，其招牌菜式「经典古法玫瑰豉油鸡」现在只需$88即可享用全只，肉质嫩滑，滋味无穷，绝对是晚餐加餸的超值之选！

大兴古法玫瑰豉油鸡 秘制酱汁每日浸制

太兴推出限时外卖优惠。

太兴的玫瑰豉油鸡之所以能成为经典，其独特的秘制豉油酱汁功不可没。这款酱汁经过精心调配，酱香浓郁，咸甜适中，能完美突显鸡肉的鲜味。为了确保最佳品质，太兴坚持全线分店每日在现场新鲜浸制豉油鸡，让鸡肉完全吸收酱汁的精华。出炉的豉油鸡不仅色泽油润亮丽，散发著诱人的香气，而且每一口鸡肉都保持著鲜嫩多汁的口感，嫩滑得令人一试难忘，完美重现了香港人记忆中最地道的豉油鸡风味。

限时惊喜价格 轻松为晚餐加餸

这次太兴推出的外卖优惠，旨在让更多食客能以实惠的价格品尝到这道经典菜式。无论是家庭聚餐还是朋友小聚，一份美味的豉油鸡都能为餐桌增添丰富色彩。这个限时推广无疑是精明食客的福音，让您无需花费太多，便能轻松「加餸」，享受一顿丰盛美味的晚餐。

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