泰国人海南鸡又执一间！曾坐拥9间分店全港仅余2间 网民：经常爆场都执...

香港餐饮业竞争激烈，店舖结业与新张屡见不鲜。近日，开业逾十年的连锁海南鸡饭专门店「泰国人海南鸡」在社交平台宣布，其深水埗分店因租约期满，已于2026年4月13日结束营业，店方对街坊顾客表示「真系好唔舍得」，事件引起网民热议！

泰国人海南鸡深水埗店结业 全港仅剩杏花新城/湾仔分店

「泰国人海南鸡」深水埗分店因租约期满结业。

网民对其出品的评价好坏参半。

「泰国人海南鸡」的官方Facebook专页于2026年4月发文，向顾客告别。该品牌在港经营多年，高峰时期曾坐拥9间分店，遍布旺角、荃湾、湾仔、新蒲岗等等。该店以泰国直送食材及泰厨主理作招徕，是不少港人熟悉的食肆。随著深水埗分店的关闭，该连锁店在全港将仅剩下杏花新城及湾仔两间分店。

「泰国人海南鸡」在告别文中，以「深水埗，真系好唔舍得你哋...呢份街坊情，我哋记一辈子」为题，流露出对社区的深厚感情。店方表示，多年来与街坊建立了如老朋友般的关系，见证著顾客成长，并形容「深水埗，有一种味道，叫人情味」。帖文解释，结业是「因为租约期满」的无奈决定，最后营业日为「2026年4月13日」。店家感性地表示，即使顾客在最后几天只是前来「打声招呼、讲句『拜拜』」，对他们而言也「系最好嘅礼物」。

全港仅剩2分店 网民热议海南鸡质素

「泰国人海南鸡」深水埗店的结业消息引发了网民的广泛讨论，反应两极。有忠实顾客对此感到惋惜，表示「但是呢间好好吃」、「啲鸡仲滑，4个酱料，油饭又得，白饭亦得」，更有网民惊讶地指出该店「都多人食，经常爆场」，对其结业感到不解。

然而，另一部份网民则持相反意见，直斥其食物「好难食又贵，啲鸡雪咗好耐鞋烚烚！」，认为「呢间执都正路啦」。有网民分析，该店结业是市场汰弱留强的自然结果，指出食物品质、价格及区内激烈竞争是其结业主因，可谓「执笠点会无原因」。

图片来源：泰国人海南鸡、全港店舖执笠结业消息@Facebook