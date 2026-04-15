连锁街坊价马拉菜「峇峇娘惹」全线结业！高峰期拥5舖 港产餐饮集团姊妹店麻酸乐去年全执

近年本港饮食业经营困难，结业潮持续。高峰期在香港有5间分店的连锁马来西亚菜餐厅「峇峇娘惹」，其位于天水围的最后一间分店，亦于近日结业，意味著该品牌在港所有店舖全线结业。而餐厅所属的餐饮集团倩碧控股的姊妹店「麻酸乐」亦早于去年全线结业，现集团版图仅剩一店。

峇峇娘惹全线结业！平价马来西亚菜天水围最后分店

位于天水围T Town的马来西亚菜餐厅「峇峇娘惹」早前于社交平台发文，宣布因租约期满结业消息。餐厅在文中表示：「我们位于天水围的峇峇娘惹将于2026年4月12日正式结束营业」，并「衷心感谢多年来各位顾客的支持和爱戴…每一位顾客，每一次用餐，都是我们最珍贵的回忆」。

根据「峇峇娘惹」所描述，餐厅虽然结束营业，但仍邀请顾客前往同集团位于九龙湾淘大花园的姊妹餐厅「555 Thai Fusion」，并指该店亦加入了部分娘惹元素，希望能延续顾客的味蕾体验。

港产饮食集团母公司 全港仅剩1店

据峇峇娘惹的官方专页显示，餐厅于2018年开业，主打地道马来西亚茶室美食，如虾球渗渗叻沙、猪肋排星洲胡椒肉骨茶、咖央鲜油多士等，凭借其独特的南洋风味，近年在港掀起马拉菜热潮，而且价钱实惠，一度扩充至5间分店，深受食客及街坊欢迎。

峇峇娘惹的母公司倩碧控股（8367）是港产餐饮集团，早年以米线专门店麻酸乐及嫲孙乐发迹，高峰期时坐拥10多个品牌，例如泰巷、峇峇娘惹、555 Thai Fusion等，惟相继结业，当中麻酸乐及嫲孙乐更于去年全线结业。加上峇峇娘惹退场后，集团目前仅剩位于九龙湾淘大商场的泰国菜餐厅「555 Thai Fusion」，而这品牌位于马鞍山的分店于去年10月亦已结业。

资料来源︰峇峇娘惹