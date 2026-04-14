连锁中菜厅片皮鸭点心放题买1送1优惠！低至$114/位 任食逾50款小菜 酸菜鱼/狮子头

以精致北京菜及招牌「会跳舞的烤鸭」驰名的羲和雅苑，其烤鸭年销量更超过70万套，一直深受饕客爱戴。最近餐厅推出长达120分钟的片皮鸭点心放题，更有限时买1送1震撼优惠，折后最平每位只需$114，即可叹片皮鸭、烧卖、虾饺、酸菜鱼及狮子头等，超过50款任食选择。无论是家庭聚餐或朋友畅叙，都是不容错过的选择。

4月15日12nn开抢

【羲和雅苑优惠 – 低至买1送1】120分钟限时任食点心片鸭放题｜尖沙咀/东涌/中环店

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羲和雅苑片皮鸭点心放题120分钟！低至$114/位任叹逾50款美食

羲和雅苑放题的最大卖点当然是任食镇店之宝「羲和烤鸭」，这款被誉为「会跳舞的烤鸭」选用正宗北京鸭，以天然谷物饲养，然后烤50分钟逼出多余油脂，令鸭皮更酥脆、鸭肉更香浓。师傅会细心将烤鸭片出最精华的88片，并以三盘肉、八宝盒呈上。其独创的三吃食法极具玩味，如鸭胸脆皮蘸跳跳糖、鸭胸肉配搭秘制芥末酱，以及鸭腿肉与青瓜、葱丝等卷入饼皮同吃。食客可在这次放题中无限追这道招牌菜，尽情享受烤鸭盛宴。

午晚市放题逾50款选择 酸菜鱼/点心/狮子头

除主角片皮鸭外，放题亦有逾30款精致点心及厨部美食。午市放题点心选择繁多，有蟹籽烧卖、虾饺、酱皇蒸凤爪等经典款式，亦有藤椒牛肉包、麻辣烧卖等新派口味，加上干炒牛河、鸭汤小米粥等主食及甜品，绝对能满足点心爱好者。

晚市放题更会升级，总菜式超过50款，额外加入多款餐厅的招牌小菜，如惹味开胃的酸菜鱼、水煮鱼、金沙海胆豆腐；入口即化的张氏狮子头、酸甜可口的咕噜肉及青梅小排骨等，让晚膳体验更加丰盛。羲和雅苑共设3间分店，其中尖沙咀海港城分店坐拥180度落地大玻璃窗，环境优雅。这次放题优惠用餐日期横跨母亲节，不妨预订来与挚爱妈妈叹片皮鸭盛宴。

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优惠价︰ 尖沙咀分店︰平日星期一至五 HK$164/位；星期六日及公众假期HK$184/位（原价HK$328/位） 东涌分店︰平日星期一至五 HK$114/位；星期六日及公众假期 HK$124/位（原价HK$228/位） 中环分店︰平日星期一至五 HK$134/位；星期六日及公众假期 HK$144/位(原价$268/位)

备注︰另收取茶位费及正价加一服务费，需于现场收取

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优惠价︰ 东涌分店︰平日星期一至五 HK$189/位；星期六日及公众假期HK$199/位（原价HK$378/位） 中环分店︰平日星期一至五 HK$209/位；星期六日及公众假期 HK$219/位（原价HK$418/位）

备注︰另收取茶位费及正价加一服务费需于现场收取

羲和雅苑点心片皮鸭放题优惠详情