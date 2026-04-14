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7-Eleven便利店限时8折！7-11买粮油/日用品/雪糕/零食 满额即享

饮食
更新时间：13:07 2026-04-14 HKT
发布时间：13:07 2026-04-14 HKT

深受港人欢迎的连锁便利店7-Eleven，为庆祝于香港开业45年及答谢顾客支持，7-11将于4月15日及16日推出惊喜优惠，yuu会员只要购物满指定金额，即可享全单8折的超值优惠。多款精选产品例如米、油、雪糕、汽水、薯片等更有折上折优惠，最适合为屋企入货！

7-Eleven便利店限时8折优惠！满$100即享

7-11将于4月15日及16日推出惊喜优惠，yuu会员只要购物满指定金额，即可享全单8折的超值优惠。
7-11将于4月15日及16日推出惊喜优惠，yuu会员只要购物满指定金额，即可享全单8折的超值优惠。

为庆祝开业45周年，7-11便利店特别为yuu会员带来了「yuu折日」限定优惠。优惠活动由4月15日早上7时正开始，至4月16日早上6时59分结束，足足维持整整24小时。期间yuu会员于任何一间7-Eleven分店购物满$100，或于港铁站内的分店买满$50，结帐时即享全单8折优惠。

精选人气产品 粮油/雪糕/罐头/饮品折上折

这次优惠涵盖的范围非常广，店内大部分商品正进行促销，更可同时使用，让顾客可享折上折双重优惠，精选产品包括：

  • 金凤泰国顶级茉莉香米5公斤︰折实价 $78.8/包（原价$98.5/包）
  • 金象牌顶上茉莉香米8公斤︰折实价 $89/包（原价$111.3/包）
  • 狮球唛纯正及初搾浓香花生油/纯正花生油/初搾橄榄芥花籽油 900毫升3支装︰折实价 $79.9/ 件（原价$99.9/件）
  • 刀唛纯正花生油/初榨橄榄芥花籽油900毫升3支装︰折实价 $79.9/件（原价$99.9/件）
  • 维达超韧三层卫生纸16卷装︰折实价 $36.8/条（原价$46/条）
  • LA天然4合1洗衣珠柔75粒装︰折实价 $140/2盒（原价$175/2盒）
  • AXE洗衣珠清香栀子花65粒装︰折实价 $100/2盒（原价$125/2盒）
  • 日清合味道大杯面/捞面/越粉/日清咚兵卫乌冬︰折实价 $14/ 2件（原价$17.5/2件）
  • Häagen-Dazs雪糕批(不包括日本版)︰折实价 $128/10件（原价$160/10件）
  • 维他奶豆奶/钙思宝250-330毫升买1送1︰折实价 $6/2盒（原价$7.5/盒）

7-Eleven 45周年限定yuu折日优惠详情

  • 优惠日期︰4月15日7am至4月16日6:59am
  • 优惠内容：
    • yuu会员于7-Eleven分店购物满$100，即享全单8折
    • yuu会员于港铁站内的7-Eleven分店购物满$50，即享全单8折
  • 条款及细则：不适用于购买香烟、奶粉、尿片、印花推广活动换购品、网上预订产品、预付卡、礼品卡、现金券、以及其他指定服务项目

资料来源︰7-Eleven Hong Kong

延伸阅读︰连锁快餐店大快活快闪优惠！1招即享8折 全日早午晚四市都有得减

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