丽思卡尔顿酒店自助餐买2送2！$494/位任食生蚝/龙虾/雪蟹脚/川味美食 母亲节适用
更新时间：12:37 2026-04-14 HKT
发布时间：12:37 2026-04-14 HKT
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香港丽思卡尔顿酒店自助餐优惠｜香港丽思卡尔顿酒店Café 103位于国际金融中心顶层，以维港全景闻名，近日推出快闪买2送2优惠，今日（4月14日）起于Klook平台预订，即可以优惠价$494/位任食生蚝、龙虾、雪蟹脚及川味主题自助晚餐，母亲节期间同样适用，绝对是庆祝之选！
Café 103川味自助晚餐 成都星厨李明景联手打造正宗四川盛宴
Café 103与成都瑞吉酒店李明景主厨联手打造限定自助晚餐，客人可品味正宗川味美馔。由风味层次丰富的「乐山钵钵鸡」、丰盛豪华的「招牌海鲜毛血旺」，到经典醇厚的「成都麻婆豆腐」，在维港璀璨景致映衬下，体验一场由星厨主理、荟萃川味精髓的自助盛宴。
自助晚餐川味精选包括四川花椒青椒煮鱼、龙虾麻婆豆腐、宫保腰果虾球、红袍脆笋香辣蟹及川味干烧老虎虾等。龙虾麻婆豆腐将鲜甜龙虾肉与麻辣豆腐完美结合，辣香浓郁；宫保腰果虾球虾肉弹牙，腰果香脆，酸甜微辣，极具川菜特色；红袍脆笋香辣蟹则以新鲜蟹只配上脆笋，辣度适中，令人食欲大开，保留正宗四川风味，适合喜爱麻辣鲜香的食客。
海鲜区无限供应 生蚝/龙虾/雪蟹脚/川味干烧老虎虾
自助餐海鲜区阵容强大，新鲜生蚝、澳洲龙虾、阿拉斯加雪蟹脚及川味干烧老虎虾任食。雪蟹脚肉质细嫩甜美，龙虾可选清蒸或蒜蓉风味，保留原汁原味；川味干烧老虎虾辣香入味，虾肉鲜弹，是晚餐亮点之一。搭配维港夜景享用，奢华感十足。
甜品区提供多款意式雪糕及其他精致甜点，清新解腻。客人可选择不同口味雪糕，搭配新鲜水果或脆饼，为麻辣丰盛的川味晚餐画上完美句号。
Klook快闪买2送2优惠详情 母亲节适用＞＞按此预订＜＜
香港丽思卡尔顿酒店Café 103自助晚餐推出买2送2优惠，今日（4月14日）晚上9时起于Klook平台预订，只需$494/位（$1,976/4位；原价$3,951/4位），即可享用。而且母亲节期间同样适用，绝对是庆祝之选！
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- 价钱：HK$1,976起（四位，人均HK$494；原价HK$3,951）
- 优惠开售日子：2026年4月14日9PM起 至 4月20日
- 适用日期：2026年4月15日至5月31日（母亲节适用）
- ＞＞按此预订＜＜
文：M
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