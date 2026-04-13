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连锁快餐店大快活快闪优惠！1招即享8折 全日早午晚四市都有得减

饮食
更新时间：17:41 2026-04-13 HKT
发布时间：17:41 2026-04-13 HKT

连锁快餐店大快活向来以其多元化的餐点及服务，成为许多香港市民解决三餐的热门选择。最近，大快活又再推出手机点餐限定优惠，只需透过手机应用程式点餐，无论堂食或外卖，即可享8折优惠，即睇内文详情。

大快活手机点餐即享8折！全日早/午/下午茶/晚餐适用

大快活又再推出手机点餐限定优惠，只需透过手机应用程式点餐，即可享8折优惠。
大快活又再推出手机点餐限定优惠，只需透过手机应用程式点餐，即可享8折优惠。

连锁快餐店大快活近日推出顾客快闪点餐优惠，会员凡以手机点餐，即可享8折优惠。优惠涵盖全日四市，包括由早上7时起至11时供应的醒晨早餐、11:30am至2pm的丰盛午市、2pm至5pm的下午茶，以及5:30pm后的
滋味晚餐，叹例如西多士配红豆冰、粟米肉粒饭或焦香煲仔饭等。

要享用这项优惠非常简单，顾客只需下载并打开大快活的官方手机应用程式，注册成为会员后，便可在「会员快闪」区找到相关的8折优惠券。在选购好心仪的餐点后，于付款前点选使用此优惠券，系统便会自动计算折扣后的金额。食客可随时随地预先点餐，到达分店后直接取餐，节省排队时间之余，更能以8折的优惠价品尝美食。

大快活手机点餐8折优惠详情︰

  • 优惠日期：即日起至4月19日
  • 优惠内容：于大快活手机App点餐（堂食或外卖），任何惠顾可享8折优惠
  • 适用时段：
    • 早餐7am-11am
    • 午餐11:30am-2pm
    • 下午茶2pm-5pm
    • 晚餐5:30pm后（各分店餐种供应或有不同）
  • 使用限制：
    • 每张优惠券均注明到期日，请于到期日前使用
    • 此券只限使用一次，每次交易只限使用一张
    • 优惠不可与其他推广或优惠同时使用
    • 不适用于购买零售产品、迷你葡挞、千层花型蛋糕、茶市阿活爆抵价、$99晚市小菜二人餐、单点饮品、盆菜及派对美食

资料来源︰大快活 Fairwood

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