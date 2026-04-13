香港湖南菜馆物价震惊老港漂！$89梅菜扣肉/$69手撕椰菜 土豆片竟索价$XX？网民批进取：两小菜等如来回高铁票

去年瑞士宝盛公布《全球财富及高端生活报告》，分析了25个城市消费，当中香港位列第3名，仅次于新加坡及伦敦。香港生活物价一向备受关注，外出用餐随时索价$40至$50。最近1位在港生活多年的港漂，被一间新开张的湖南菜馆的定价所震惊，每款小菜约$69起，单是一个土豆片索价亦令楼主难以置信。网民批评餐厅定价进取，表示两款小菜几乎等如一张来回深港的高铁票，认为实在不划算。

香港湖南菜馆物价震惊老港漂！$99梅菜扣肉/$69手撕椰菜 土豆片竟索价$XX？

香港生活成本不菲，部份新来港生活人士或许对此情况不太习惯。不过最近1位于香港生活多年的港漂，自言还是被1间新开张餐能的物价所震惊。楼主表示自己饭后散步时，接到一张由湖南菜馆店员派发的传单，细看之下发现其定价甚为进取。从单张可见除了白饭及净面之外，银丝卷、手撕椰菜、茄子豆角等小菜定价$69起，一客梅菜扣肉$89，就连素菜类的铁板土豆片竟索价$99。

至于1条定价$75的黄枯鱼，客人点餐则需2条起计，换言之收费至少$150；部份海鲜如辣蟹、蛏子王、龙虾等海鲜则按时价计算，其中一道小菜「干锅羊肚菌」可能因手误之故被标价$719，难怪楼主发文时提到，「老港漂还是被香港菜价震惊」。

网民批进取：两小菜等如来回高铁票

对于湖南菜餐厅的定价，不少网民认为太过进取，甚至以高铁车票作比较，认为北上消费是划算，「单是馒头+薯仔片价钱足够来回福田高铁票价钱」、「往返深圳湾大巴加起100，一个小时去深圳4个菜120出头，基本都够吃两顿半，比这划算多的多」、「价钱还挺过份，去深圳，69的只要10几块就可以吃到吧」。有网友表示吃不起这餐厅的物价，选择在家煮食比较好，「黄骨鱼75/条，两条起，真的吃不起」、「时价随时变水鱼」、「羊肚菌这么贵」。

文：RY

资料及图片来源：小红书