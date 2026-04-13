旺角兆万人气日式放题招顶手！曾爆食物中毒危机 月租达6位数震惊网民：开到咁耐算奇迹

旺角兆万中心昔日食肆林立，当中以日式放题为主，由于餐厅食物质素参差，故被网民戏称为「勇者塔」。过去曾有日式放题店凭借店员拍摄的搞笑宣传片而爆红，更让餐厅成为兆万人气食店，惟该店于今年3月31日正式结业。最近，舖位正招让顶手，虽然声称以免顶手费作招徕，但月租达6位数引起网民热议，直言该日式放题店「开到咁耐算奇迹。」详情即看下文！

前兆万人气日式放题原址招顶手 约2,000呎舖位月租震惊网民

早前在社交平台的生意顶手群组中，有帖文表示有「旺角兆万餐厅」现招顶手，不少网民凭相片认出舖位为今年3月31日正式结业的人气日式放题餐厅。据帖文显示，餐厅面积为1,967呎，有「大酒酒牌」，租金每月（港币）130,000（元），「可议，免顶手」。

网民叹：13万租已经系判咗死刑

根据帖文上载的照片可见，仍然保留上手餐厅的装潢及部分餐具，而厨房则已清空。尽管文中提及「免顶手（费）」，不过，月租达（港币）130,000元仍令网民震惊。不少网民认为租金太贵，「怪之话做唔住成13万租」、「旺角兆万都已经做咗死场中嘅死场，𠮶度仲想租130,000」、「我每个月有13万畀租嘅话可如攞去收息算啦」、「13万租已经系判咗死刑。」

有网民粗略计算经营成本，坦言在高昂月租下，舖位要「开门做生意」门槛甚高，「午市晚市都要爆场先得㖞，唔系就搅劣食等执」、「应该唔系全包价，仲未计差饷及冷管费用（冷气费及管理费）」、「成2000尺（呎），分分钟（钟）平均每个月多两皮嘢（2万元）」、「三按一付，仲有水，电，煤按金，入场都要80个（80万元）」。

有人亦趁机揶揄上手日式放题的食物质素，「租唔算好贵，主要系出品难食」、「难怪佢地（哋）俾啲垃圾人地（哋）食」、「呢条数好食都未必做得住」；亦有人对上手餐厅能够经营多年感震惊，「开到咁耐算奇迹」。

兆万人气日式放题店拍片爆红 终宣布「顶唔顺」结业

上文提及的人气日式放题餐厅于2018年在旺角兆万中心开业，凭店员拍摄的搞笑短片宣传爆红，更成为「生招牌」，让餐厅成为网民熟悉的人气餐厅。惟餐厅于2025年曾爆出食物中毒事件，卫生防护中心接获2宗食物中毒个案，事后店方上载短片并鞠躬致歉。2026年2月，店方再次上载短片表示「真系顶唔顺喇」，宣布租约期满后不再续租，并于3月31日正式结业。

文：TF

资料及图片来源：生意顶手转让及经营辛酸讨论群@facebook