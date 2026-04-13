香港喜来登酒店自助餐买1送1优惠！人均$461起叹日本海胆+即切15公斤吞拿鱼

香港喜来登酒店自助餐优惠｜香港喜来登酒店咖啡厅推出快闪买一送一优惠，由4月15日晚上9时起于Klook平台预订，人均$461起即可享用和风海鲜夏日料理盛典，大叹日本海胆料理、即切吞拿鱼、日本A4宫崎和牛铁板烧等，以及超过100款日式屋台料理，感受东瀛夏日风物诗。

香港喜来登酒店期间限定自助餐 严选日本海胆 即切原条吞拿鱼

香港喜来登酒店行政总厨Paolo Federici及其团队，以日本传统夏祭「花火、屋台、风物诗」为设计灵感，由2026年4月1日起至8月31日推出期间限定自助餐。菜式严选当季日本直送海胆，结合多款地道日式屋台小食、日本刺身及环球冰镇海鲜拼盘，同时提供逾70款国际冷盘与热食，选择极其丰富。食客可品尝新鲜肥美的海胆刺身、寿司、手卷等经典日式料理，感受浓厚东瀛风情。

逢星期五至日及公众假期晚餐时段，更有现场「即切即食原条15公斤吞拿鱼」表演，厨师即席切割新鲜吞拿鱼，为宾客带来视觉与味觉双重享受。酒店面包及糕点部总厨陈淦森师傅（Sam）特别创作樱花造型及其他和风甜品，包括精致日式糕点与清新水果甜品，让整个用餐过程犹如置身日本夏日祭典，增添节庆气氛。

香港喜来登酒店咖啡厅推出买一送一优惠，于4月15日晚上9时于Klook平台预订，即可享用优惠，人均$461起（$922起/2位；原价$1,690/2位）

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