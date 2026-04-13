Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港喜来登酒店自助餐买1送1优惠！人均$461起叹日本海胆+即切15公斤吞拿鱼

饮食
更新时间：13:28 2026-04-13 HKT
发布时间：13:28 2026-04-13 HKT

香港喜来登酒店自助餐优惠｜香港喜来登酒店咖啡厅推出快闪买一送一优惠，由4月15日晚上9时起于Klook平台预订，人均$461起即可享用和风海鲜夏日料理盛典，大叹日本海胆料理、即切吞拿鱼、日本A4宫崎和牛铁板烧等，以及超过100款日式屋台料理，感受东瀛夏日风物诗。

香港喜来登酒店期间限定自助餐 严选日本海胆 即切原条吞拿鱼

香港喜来登酒店行政总厨Paolo Federici及其团队，以日本传统夏祭「花火、屋台、风物诗」为设计灵感，由2026年4月1日起至8月31日推出期间限定自助餐。菜式严选当季日本直送海胆，结合多款地道日式屋台小食、日本刺身及环球冰镇海鲜拼盘，同时提供逾70款国际冷盘与热食，选择极其丰富。食客可品尝新鲜肥美的海胆刺身、寿司、手卷等经典日式料理，感受浓厚东瀛风情。

逢星期五至日及公众假期晚餐时段，更有现场「即切即食原条15公斤吞拿鱼」表演，厨师即席切割新鲜吞拿鱼，为宾客带来视觉与味觉双重享受。酒店面包及糕点部总厨陈淦森师傅（Sam）特别创作樱花造型及其他和风甜品，包括精致日式糕点与清新水果甜品，让整个用餐过程犹如置身日本夏日祭典，增添节庆气氛。

香港喜来登酒店自助晚餐买一送一＞＞按此预订＜＜

香港喜来登酒店咖啡厅推出买一送一优惠，于4月15日晚上9时于Klook平台预订，即可享用优惠，人均$461起（$922起/2位；原价$1,690/2位）

香港喜来登酒店自助晚餐快闪买一送一＞＞按此预订＜＜

  • 价钱：$922起（2位；人均$461；原价$1,690）
  • 优惠开售日子：2026年4月15日9PM至4月21日
  • 适用日期：2026年4月16日起至5月31日
  • ＞＞按此预订＜＜

延伸阅读：黄金海岸酒店自助餐买1送2优惠！人均$310叹慢烤和牛/黑毛猪叉烧 母亲节适用

最Hit
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龙岗舞王俱乐部大火44死包括5港人 无牌经营十米窄道成催命符？
奇闻趣事
2026-04-12 07:30 HKT
假如今日有100万 你会买甚么？ 庄太量：60%资产押注4只蓝筹｜百万仓
庄太量授年轻人理财之道 退休「老本」有数计 投资首选四大蓝筹｜百万仓
投资理财
8小时前
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」 网民惊呼「似冇着」 21岁大个女撞样前TVB花旦？
炎明熹透视晚装惊现「下身真空」   网民惊呼「似冇着」  21岁大个女撞样前TVB花旦？
影视圈
20小时前
星岛申诉王 | 涉骗财骗色 受害者近半百 前度女友 声讨超级软饭男
05:40
星岛申诉王 | 涉骗财骗色 受害者近半百 前度女友 声讨超级软饭男
提防骗子
7小时前
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」 突然变大「太显眼了」
60岁刘嘉玲现身北京容貌大变？一部位被指截然不同「就不自然」  突然变大「太显眼了」
影视圈
5小时前
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
01:33
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
影视圈
23小时前
清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮
清明回乡拜山获祖先庇佑？ 买六合彩电脑飞中三奖赢7万元 幸运儿晒奖金爆幸运投注站地点｜Juicy叮
时事热话
4小时前
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...
饮食
21小时前
路透社
02:02
伊朗局势｜美中央司令部：4月13日起封锁所有进出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即时国际
9小时前
伊朗局势｜美中央司令部：周一起封锁伊朗港口 伊朗总统称愿达成「平衡且公平」协议｜持续更新
02:02
伊朗局势｜美中央司令部：周一起封锁伊朗港口 伊朗总统称愿达成「平衡且公平」协议｜持续更新
即时国际
8小时前