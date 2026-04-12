Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大家乐再推激抵外卖优惠！$32半斤叉烧 $79即享沙姜鸡+叉烧+两碗白饭

饮食
更新时间：16:08 2026-04-12 HKT
发布时间：16:08 2026-04-12 HKT

外卖加餸又有好选择！大家乐再次推出超值的推广活动，由4月14日起，大家乐推出限时外卖烧味优惠，其中最吸引的「孖宝优惠」，只需$79即可享用半斤叉烧及原只沙姜鸡再加白饭两碗，接近半价的折扣，绝对是晚餐加餸的福音！

大家乐激抵$79外卖孖宝 半斤叉烧配原只沙姜鸡

大家乐再次推出超值的推广活动。（图片来源：新•大家乐讨论区）
大家乐再次推出超值的推广活动。（图片来源：新•大家乐讨论区）

对于追求丰富晚餐的家庭或朋友聚会，「孖宝优惠」无疑是最佳选择。此套餐包含两款大家乐的经典烧味：半斤蜜汁叉烧与原只沙姜鸡。叉烧以其油亮的外观和软腍的肉质闻名，每一片都带有适度的焦香和蜜糖的甜味，口感层次丰富，非常下饭。而原只沙姜鸡则选用足一斤重的鸡只，肉质嫩滑，鸡皮爽口，配上特制的沙姜蓉，咸香惹味，令人食指大动。此套餐仅售$79（零售价$140），更贴心附送两碗白饭，小家庭晚餐轻松解决。

单点叉烧$32/$50原只沙姜鸡 加配小食$10起

如果只想品尝其中一款烧味，大家乐亦提供弹性的单点选项。新鲜烧制的半斤叉烧，只需优惠价$32（零售价$57）。另外，原只沙姜鸡（免斩）也仅售$50（零售价$68），顾客可选择加$6享受贴心的斩件服务，方便即时享用。另加$10即享葡挞，或加$12配鸡翼红肠，为晚餐提供更多元化的配搭。

 

大家乐外卖优惠

  • 优惠期限: 4月14日至4月20日

  • 供应时间: 下午3时后之外卖

  • 优惠详情:

    • 孖宝优惠： 半斤叉烧 + 原只沙姜鸡 + 白饭2碗，优惠价$79 (零售价$140)

    • 单点优惠：

      • 半斤叉烧，优惠价$32 (零售价$57)

      • 原只沙姜鸡（免斩），优惠价$50 (零售价$68)

    • 加配选项：

      • 加$12换购鸡翼拼红肠或白饭拼糖水

      • 加$6要求沙姜鸡斩件服务

      • 加$10换购葡挞

  • 条款细则:

    • 此优惠仅限外卖自取。

    • 优惠食品数量有限，售完即止。

    • 优惠不可与其他推广或折扣同时使用。

    • 详情请向店员查询或参阅店内宣传品。

    • 大家乐保留随时更改或终止此优惠的最终决定权。

 

同场加映：片皮鸭放题劈价$98/位！云海汇/囍庆任食3小时每位加送6头鲍鱼/大虎虾/炖响螺 无限任饮红白酒

 

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
01:33
赌王何鸿燊女儿何超蕸安详辞世 揭长年苦战乳癌 养和医院度过最后时光丨独家
影视圈
1小时前
MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢
MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢
影视圈
22小时前
何超蕸离世｜二房三女毕生未婚行事低调  跟超琼超仪珍贵合照露纯真神色  1年前贺何猷启笑容和蔼
何超蕸离世｜二房三女毕生未婚行事低调  跟超琼超仪珍贵合照露纯真神色  1年前贺何猷启笑容和蔼
影视圈
2小时前
伊朗局势｜美伊第三轮谈判结束 伊媒称双方仍存严重分歧 特朗普：若中国向伊运送武器将面临「大问题」｜持续更新
01:49
伊朗局势｜美伊谈判21小时破裂万斯指准备离开 特朗普：中国若向伊运武将有「大问题」｜持续更新
即时国际
3小时前
DSE考生深夜困厕所 慈父人锁大战失败 绝望建议趴洗手盆瞓 最终凭一神器解困｜Juicy叮
DSE考生深夜困厕所 慈父「人锁大战」失败 绝望建议趴洗手盆瞓 最终凭一神器解困｜Juicy叮
时事热话
6小时前
公屋智能门禁系统可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入纪录保留28日即删 一情况下保存期较长｜Juicy叮
01:38
公屋智能门禁系统可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入纪录保留28日即删 一情况下保存期较长｜Juicy叮
时事热话
4小时前
83岁仙杜拉罕有近照曝光 维持金发潮look状态惊人 曾患乳癌23年于家中跌倒
83岁仙杜拉罕有近照曝光 维持金发潮look状态惊人 曾患乳癌23年于家中跌倒
影视圈
8小时前
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
时事热话
2026-04-11 15:47 HKT
「六师弟」林子聪豪宅曝光 大露台拥马场景方便观赛 宽敞客厅放满子女跳舞比赛奖杯
「六师弟」林子聪豪宅曝光 大露台拥马场景方便观赛 宽敞客厅放满子女跳舞比赛奖杯
影视圈
6小时前
公屋二派获8个月租金减免！事主不安忧属「凶宅」引热议 揭1原因可获房署特别优待？
公屋二派获8个月租金减免！事主不安忧属「凶宅」引热议 揭1原因可获房署特别优待？
生活百科
7小时前