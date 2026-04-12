大家乐再推激抵外卖优惠！$32半斤叉烧 $79即享沙姜鸡+叉烧+两碗白饭

外卖加餸又有好选择！大家乐再次推出超值的推广活动，由4月14日起，大家乐推出限时外卖烧味优惠，其中最吸引的「孖宝优惠」，只需$79即可享用半斤叉烧及原只沙姜鸡再加白饭两碗，接近半价的折扣，绝对是晚餐加餸的福音！

大家乐激抵$79外卖孖宝 半斤叉烧配原只沙姜鸡

大家乐再次推出超值的推广活动。（图片来源：新•大家乐讨论区）

对于追求丰富晚餐的家庭或朋友聚会，「孖宝优惠」无疑是最佳选择。此套餐包含两款大家乐的经典烧味：半斤蜜汁叉烧与原只沙姜鸡。叉烧以其油亮的外观和软腍的肉质闻名，每一片都带有适度的焦香和蜜糖的甜味，口感层次丰富，非常下饭。而原只沙姜鸡则选用足一斤重的鸡只，肉质嫩滑，鸡皮爽口，配上特制的沙姜蓉，咸香惹味，令人食指大动。此套餐仅售$79（零售价$140），更贴心附送两碗白饭，小家庭晚餐轻松解决。

单点叉烧$32/$50原只沙姜鸡 加配小食$10起

如果只想品尝其中一款烧味，大家乐亦提供弹性的单点选项。新鲜烧制的半斤叉烧，只需优惠价$32（零售价$57）。另外，原只沙姜鸡（免斩）也仅售$50（零售价$68），顾客可选择加$6享受贴心的斩件服务，方便即时享用。另加$10即享葡挞，或加$12配鸡翼红肠，为晚餐提供更多元化的配搭。

大家乐外卖优惠