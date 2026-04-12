茶记叹下午茶不够1小时被赶走？港客怒斥「离晒大谱」 网民1原因撑餐厅：你拣呢个时间入去...

香港餐厅的用餐时间限制向来是热门话题，尤其在繁忙时间，食客与餐厅之间偶尔会因此产生磨擦。近日，有网民在社交平台发文，指在长沙湾一间茶餐厅享用下午茶，用餐不足一小时，便被侍应催促离开，引发网民热烈讨论。

未食完就收碟？茶餐厅叹下午茶遭侍应促离座

茶餐厅的用餐时间限制及侍应态度，经常成为网民讨论话题。（《爱·回家之开心速递》剧照）

有食客在Facebook大呻，叹下午茶不足一小时就被赶走。

一名网民在 Facebook 「长沙湾街坊」群组分享其用餐经历，表示当日傍晚5时47分与朋友到区内一间冰室享用下午茶，选择该茶餐厅是因为「见佢卡位够多，约人倾计就最好」。谁知刚聊得兴起，侍应便多次前来尝试收走餐碟，而事主当时「还有一大块猪扒未吃完」。

未几，更有侍应直接表示：「现在下午茶时间已过，要做晚市了」，意图请他们离开。事主看一看时间，当时才下午6时半，入座不足一小时，而且「奶茶还有一大杯」。面对侍应们「眼啤啤」的态度，事主不禁心想：「边有这样赶客？」他强调餐厅并未标明用餐时限，而且当时并非满座。事主认为，即使需要让座，餐厅也应好声好气沟通，直言餐厅的做法「真系离晒大谱！」

网民反应两极 「香港餐饮死紧唔系冇原因」

帖文一出，瞬即引起网民分歧。一部分网民支持事主，认为餐厅做法不妥。有留言称「不足一小时又过份啲！」，更有人分享类似经历，指「我可以确认有呢件事」。亦有评论慨叹本港餐饮服务质素下降，「香港的餐饮死紧头，唔系冇原因的。」

另一派网民则体谅餐厅，指出下午茶时段接近晚市黄金时间，食客占用座位会影响生意，「你试下开间餐厅，全部客都好似你一样叫个tea set，6点坐到9点」。有网民认为「一个下午茶食30分钟乜都食完」，呼吁事主「体谅下」餐厅。

不过，更多评论反驳，关键在于餐厅的处理手法和态度。有网民指出，「就算爆棚要人走，都要好声好气㗎！」，亦有人建议餐厅应提前告知顾客用餐时限，「咁响门口写定下午茶限坐30分钟，大家清清楚楚」。不少人认为不应「blame the victim（指摘受害人）」，因为归根究底，是次的争议核心在于「这样的待客态度实在不可接受」。

餐厅：希望食客「大家合作」

该餐厅在长沙湾及港岛区各有分店，《星岛头条》就事件联络该餐厅，总机职员回应指，餐厅内部没有设定固定的用餐时限，但承认在繁忙时间或有食客在门外等候时，会希望食客「大家合作」。该职员强调，即使如此，也会「畀客人坐个零两个钟」，并「唔会话赶人走」。