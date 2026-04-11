土瓜湾人气「日升小食」半年内连开3店！攻入观塘卖韭菜饼成逆市大赢家？ 网民︰玩加盟店模式？

在现今竞争激烈的饮食业中，不少本地老字号因经营困难而结业，但亦有小店选择逆市扩张。有「土瓜湾名物」之称的日升小食，继今个月月初于铜锣湾开设港岛首间分店后，今日（4月11日）再有网民发现日升同步于观塘开新店。但在短短半年内连开3店，引来网民热烈讨论，即睇以下内文详情。

韭菜饼驰名「日升小食」逆市极速扩充！半年内开3分店 新店选址观塘

有网民今日于Threads上发文分享，表示发现日升小食已进驻观塘巧明街一工厂大厦的地下，「日升喺观塘开咗，仲请人添～」，并指新店仍在试业中，暂时「只收现金」。而从事主上载的餐牌所见，名物韭菜饼的售价与其他分店相同，每位$10，$18有2件及$24有3件，并有芫荽饼、咖喱薯仔饼及家乡银针粉等小食。

日升小食于土瓜湾马头围起家，以即叫即制、皮薄爆馅的韭菜饼闻名，被誉为是「土瓜湾名物」，多年来吸引大量街坊及名人光顾，例如女团COLLAR的成员及小仪，店外亦经常大排长龙。自去年起，日升积极扩张，先在深水埗开设分店，本月初再下一城，于铜锣湾开店，如今再于观塘插旗，扩张速度惊人。

网民意见两极︰觉得原店好食啲

而事主的帖文一出，随即引起网民关注，惟不少人对于日升小食在短时间内不断开分店，反应两极。一方面，有居住于附近的市民表示欢迎，认为「观塘都有得食」、「终于唔使搭车有正嘢食」。但亦有人留言表示「扩张得咁快？玩加盟店模式呀？」、「系咪卖咗个名俾人？」，有食客更认为分店的食品质素不及老店，指「觉得原店好食啲」、「依家越嚟越贵，味道越嚟越差」，担心过快扩张会影响食物水准。《星岛头条》亦有就加盟店一事向日升小食查询，截稿前未获回复。

资料来源︰mandy_fitness_112＠Threads、 日升小食



