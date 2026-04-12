太子良心米线舖！港人买外卖因1事获惊喜加餸 暖心后续再掀排队热潮 网民：一定再帮衬！

香港米线店林立，除了连锁的谭仔三哥等知名品牌，亦有不少在各区屹立多年的老字号。近日，有网民在社交平台上发文，力推位于太子的一间米线店，直言「一星期可以食足七日！」后续买外卖时，更因1事获店家惊喜加餸，让他十分惊喜！在该网民持续宣传下，米线店成功掀起一轮排队热潮，不少网民光顾后均表示「下次一定会再帮衬！」即看下文了解详情。

太子良心米线舖！港人买外卖因1事获惊喜加餸

该名网民平日经常光顾位于太子的「食知味米线」，他表示「由几个月前发现呢间米线，已经变左成日食，一星期可以食足七日」，尤其是店家招牌的厦门沙茶虾油汤，直言「真系好好味！」。近日，他在Threads上发文，指早前买外卖，原本只点选了猪颈肉、芽菜及炸酱三款配料，不料外卖送达后，竟发现店家额外添加了多款配料，「佢送咗鸭胸、韭菜饺、炸鸡粒，芽菜PRO MAX」，更笑言「食完饱到晚饭老婆煮饭食唔晒。」此外，他原本只要求店家附送一粒白桃味薄荷糖，结果店家却给了他十多粒，令他大感意外。

翌日，事主透过WhatsApp联络店家，打算支付额外赠送配料的费用，没想到店家不仅认得他，更表示：「原来是你，我看见了，你老是帮我们宣传，多谢你啊！」并解释加餸的原因，是由于事主经常在外送平台上与煮面姐姐聊天，「她忍不住跟你分享她喜欢的东西给你！」

暖心后续再掀排队热潮 网民：一定再帮衬！

事主随后分享与店家的WhatsApp对话记录截图，可见店家十分感谢事主一直以来的支持及宣传，更称事主是「贵人」，「今年我去黄大仙求签事业，他说物品需要遇到一个贵人，这么快就遇到了你。」老板表示，最近多了客人来「捧场」，「我都做到好开心，边喊边笑住嚟做，痛并快乐著。」更在店内贴出告示，指由事主介绍过来的客人可以自取同款白桃味薄荷糖，最后「感谢大家支持小店！」

在事主的不断宣传之下，这间小店迅速掀起排队及帮衬热潮，不少网民前往试食其厦门沙茶虾油汤，「好好食，叫咗厦门虾油沙茶汤，呢个味道系出边未食过」、「感谢threads大神，令我可以食到咁jap嘅米线」、「真心好食㖞，叫咗个香草鸡扒米线跟厦门沙嗲虾油汤底，个汤唔系话属于非常浓郁𠮶只，但都够香唔漏，鸡扒都好嫩滑同好多米线下，埋单𠮶时问店员系咪可以拎楼主同款白桃糖佢竟然双手捧咗一拃糖俾我，我谂住要一粒㗎咋」，更有部分网民光顾后称：「下次一定会再帮衬！」

食知味米线

地址：太子砵兰街379D号地下11号舖（港铁太子站D出口步行约1分钟）

营业时间：早上11时30分 至 晚上9时30分

电话：4408 4399

图片及资料来源：Threads@azusa2789

文：Y