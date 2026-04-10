石硖尾46年 「水手快餐店」结业！驰名大力水手饭/炸鸡髀成绝响 3原因旧式文化难再续

水手有限公司｜旧式快餐店｜近年本港不少老店因租金、重建及经营模式转变等因素而迎来结业潮，令不少街坊及食客大感惋惜。近日，在石硖尾开业46年的「水手有限公司（快餐店）」，亦宣布将于本月底光荣结业，其充满怀旧风味的装潢及「生炸鸡髀」、「大力水手饭」等名物，将与街坊熟悉的味道一同告别，成为集体回忆。

80年代港式快餐文化 石硖尾「水手有限公司（快餐店）」4月结业

位于石硖尾窝仔街的「水手有限公司（快餐店）」，近日传出即将光荣结业的消息。经店员证实，餐厅的最后营业日为2026年4月29日。该快餐店自80年代起植根石硖尾，店内无论是装潢、餐牌，以至食物风味，均保留著七、八十年代的港式快餐文化，是香港所剩无几的旧式快餐店，陪伴了几代街坊成长。

据悉，快餐店近年经营日益困难。随著邻近的「大坑邨」居民因重建陆续迁出，人流大减；加上区内涌现不少两餸饭店，竞争加剧，生意雪上加霜；店员亦年事已高，最终令老板决定结束营业。

街坊及学生爱店 网民感叹「又一个集体回忆消失」

「水手有限公司（快餐店）」邻近多个屋邨及学校，多年来都是学生与街坊的「饭堂」，也是附近球场「波友」的聚脚点。餐厅的「生炸鸡髀」、「大力水手饭（杂扒煎蛋饭）」等都是食客的必点名物。更令人津津乐道的是其充满人情味的经营方式，餐厅会免费为「大力水手饭」转配面底，或为不够饱的客人加添白饭，这种富有人情味的弹性，在现今连锁式经营的餐厅中已不多见。

结业消息传出后，网上涌现大量表示不舍的留言。不少网民分享他们由幼稚园、中学，甚至大学时期光顾的经历，「以前住又一村成日落去，由幼稚园食到层楼被强拍𠮶日」。有网民形容餐厅是「一个有记忆点嘅comfort food」，亦有网民写道：「中学生涯常常去……喺入面撑枱脚个感觉好青春」，也有人称赞：「佢保持到旧时环境气氛之余，整洁企理、食物对得住价钱，职员友善」。对于许多人来说，结业不仅意味著一道美食的消失，更是「又一个集体回忆消失」。

水手有限公司(快餐店)

地址：石硖尾窝仔街1-13号仁宝大厦地下

电话： 2777 8017

最后营业日：2026年4月29日