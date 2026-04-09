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一田超市/百货3大优惠！一连3日低至9折 再送$36现金券

饮食
更新时间：16:46 2026-04-09 HKT
发布时间：16:46 2026-04-09 HKT

复活节长假刚结束，又是时候为家居添置日常用品，迎接新的工作周。以货品齐全、品质优良见称的大型日式百货公司一田，向来是香港人购买生活杂货、生鲜食品和家电的首选。为回馈顾客，一田将于本周末（4月10日至12日）推出一连三日的「会员三重限时购物赏」，优惠涵盖超市及百货，当中包括全单折扣及现金券回赠，绝对是入货的最佳时机！

一田超市百货折上折 满额即享低至9折优惠

一田将于本周末推出一连三日的「会员三重限时购物赏」。
一田将于本周末推出一连三日的「会员三重限时购物赏」。

这次快闪优惠专为一田会员而设，优惠分为三大部分，让顾客在不同类别的消费中都能享受到折扣。第一重奖赏最为直接，只要在全线一田分店单次消费满$288，即可获赠$36电子优惠券，方便下次购物时使用。第二重优惠则聚焦于超市的个人护理及家庭清洁用品，例如洗发水、沐浴露、洗衣液、卫生纸等，只需买满$100，会员即可享额外92折，对于消耗量大的家庭来说非常划算。第三重优惠则适用于一田生活百货，会员单次买满$1,000，即可享9折；即使非会员，购物满$1,000也能享有95折，同样吸引。

一田生活百货部分云集了众多优质品牌，正好可以趁著9折优惠入手心仪已久的产品。例如想为厨房升级，可以考虑入手一个全新的「Le Creuset」珐瑯铸铁锅，其优良的导热及保温效果，无论是炖肉、煲汤或焗面包都非常出色。又或者添置一套德国「ZWILLING」的刀具或厨具，让下厨过程更得心应手。除了厨具，百货部亦有各式床品、小家电、旅行用品及服饰，例如换季必备的舒适纯棉床单、具备空气净化功能的风扇，或是准备下趟旅程的行李箱，都可以趁机以优惠价购入。

一田购物优惠详情

  • 推广日期： 2026年4月10日（星期五）至4月12日（星期日）

  • 推广地点： 全线一田分店 (西沙GO PARK店除外)

  • 优惠内容：

    • 第一重 (会员专享)： 于全线一田单一发票购物满$288，即送$36电子优惠券（共2张$18优惠券）。

    • 第二重 (会员专享)： 单一发票购买超市个人护理及家庭用品满$100，即享额外92折。

    • 第三重： 于一田生活百货作单一消费：

      • 会员： 净值满$1,000，专享9折。

      • 非会员： 净值满$1,000，亦可享95折。

  • 条款及细则：

    • $36电子优惠券将分两期（4月13-19日及4月20-26日）于下次购物满$200时使用。

    • 折扣优惠不适用于指定货品及专柜，如初生婴儿配方奶粉、游戏主机、部分换购产品及「限时特价」产品等。

    • 优惠不可与其他优惠或折扣同时使用。

    • 详情请参阅店内宣传品，如有任何争议，一田有限公司保留最终决定权。

 

同场加映：AEON旗下Mono Mono屯门店开幕3重优惠！$59换购购物车、满额送$15 另设DAISO专区

 

 

 

 

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