连锁海南鸡饭店「三巡小厨」全线结业！师承新加坡文华酒店 曾进驻多个美食广场 1原因不再发展......

美食广场大食代 Food Republic｜三巡小厨｜近年面对饮食业的强大竞争，不论是老店、酒楼抑或连锁食肆，均有不少品牌黯然离场。近日有网民发现，主打正宗新加坡海南鸡饭的连锁品牌「三巡小厨」已悄然结业。其母公司确认，因应业务调整，品牌已全面撤出香港市场，结束多年的经营，令不少网民大感惋惜。

新加坡海南鸡饭三巡小厨 佐敦最后据点结业

有网民在社交平台上分享，指「三巡小厨」位于佐敦恒丰中心美食广场的最后一间分店已贴出告示，指「本店特别安排，暂停营业，不便之处，敬请原谅。」发现此事的网民感慨道：「新加坡海南鸡，三巡鸡饭，全港关闭了，曾经多处大食代拥有的三巡海南鸡饭，最后一站佐敦都保唔住了，再见。」字里行间流露出对品牌结业的惋惜。

「三巡小厨」隶属新加坡 Bread Talk Group 集团，曾是美食广场「Food Republic 大食代」的常驻品牌之一，全盛时期曾在尖沙咀、旺角、东涌等地设有约六个据点。不过近年分店陆续关闭，仅余佐敦一店。根据资料，该店以师承新加坡文华酒店 Chatterbox 的正宗做法闻名，对食材及酱料甚为坚持，鸡只皮薄少油、鸡饭以菜油鸡汤煮成，浓浓鲜香。其秘制的辣椒蓉、黑豉油及姜蓉主打正宗新加坡「三巡风味」，成为许多食客品尝地道海南鸡饭的选择。

集团业务重整 集中另一品牌

《星岛头条》就结业一事向集团查询，集团回应确认「三巡小厨」佐敦美食专柜已于3月底结业，品牌全线结束在港业务。集团发言人透露，结束品牌是基于「业务重整策略」。虽然「三巡小厨」的风味将成绝响，但集团将透过另一品牌延续新加坡美食供应，未来将集中发展旗下品牌「Toast Box（土司工坊）」。该品牌同样主打新加坡风味，在奥海城及东涌等美食广场亦设有专柜，并有供应海南鸡饭。