司徒夹带直击餐厅霸位大战！2女繁忙时间霸4人枱 职员劝阻反驳「我哋3个人」 网民提议2招应对

每逢工作日的午饭时间，位于工商区的餐厅必然是人头涌涌，上班一族难免要跟陌生食客「搭枱」用膳。最近，香港媒体创作人司徒夹带则目击有2位女食客在餐厅霸占4人枱用膳，当被要求调位配合时，更反驳「我哋3个人」，惟当他离开时，却发现女食客「好开心咁连线打紧机」，未见第3位食客出现，直言：「呢啲X嘢我就做唔出。」网民留言提议餐厅以2招应对。详情即看下文！

司徒夹带直击餐厅霸位大战 2女无视职员劝阻霸枱打机

香港媒体创作人司徒夹带日前在其社交媒体发文，称日前在观塘区一间餐厅午膳，当时正值用餐高峰期，邻桌有2名女子入坐一张4人枱，有女店员「好声好气」向两位女食客查询，「可唔可以打对面坐，唔好坐埋一边」，以便腾出二人位置供其他食客使用。岂料，当时其中一位女食客向回应：「我哋3个人。」店员随即表示「唔好意思」后离开。20分钟后，司徒夹带一行三人用膳完毕「埋单走人」，而邻座仍然只有2位女食客，「佢哋继续好开心咁连线打紧机」，他直言「呢啲X嘢我就做唔出，学嘢。」

网民狠批霸位举动「无赖」 提议餐厅2招应对

帖文一出，有不少网民不齿该2名食客的所作所为，批评「人无赖，便无敌」，又无奈表示「屋邨快餐店之日常」、「成日见呢啲人」。有人打趣则表示，「可能得佢哋睇到（第3个人）」、「你有啲嘢睇唔到啫」、「你坐埋去，话『咁啱啦，我一个』 睇下佢地点」。有网民建议餐厅可利用2招应对，如用餐高峰期齐人入座，「餐厅高峰时间，要等齐人先比位客入系啱的」、「阿姐（店员）可以放一个人入去。」

文：TF

资料及图片来源：司徒夹带Facebook



