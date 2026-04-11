一餐劲食46件寿司／16笼点心？大食女健身教练拍片爆红 惊人食量获网民大赞「有种幸福感」 自揭擦得又瘦有2大原因

网络世界无奇不有，最近一位身型苗条的健身女教练，凭著惊人食量在网上迅速走红。她每餐可以轻松吃下三、四人份量的食物，例如一口气吃掉46件寿司或16笼点心，但体重却维持在47公斤左右。这种「食得又唔肥」的反差，吸引了大量网民追看，大赞「睇佢食嘢好治愈」、「有种幸福感」！

「大食」港女健身教练 拍片直击惊人「清碟」实录爆红

这位在网上备受注目的内容创作者名叫Percy，本身是一位健身教练。去年底，她开始在社交平台分享健身资讯，但真正让她爆红的，是今年一月开始拍摄的「健身教练食乜嘢」系列短片。在影片中，Percy会以快镜形式，纪录自己享用每一餐的过程。她光顾的大都是大家熟悉的餐厅，例如「寿司郎」、「添好运」、「SUKIYA」等等，没有详尽食评、兴奋表情或刁钻食法，只是专心致志、斯文平静地享受食物，并配上简单感受。

最令网民啧啧称奇的是她深不见底的食量，吃港式鱼蛋粉面要连食六碗加小食、吃点心一餐食足16笼、回转寿司一次过吃掉46件寿司加13款小食、烧味饭一次吃5份、饭后甜品更可以独食整个磅装生日蛋糕。更令人佩服的是，她每次都将所有食物吃得一干二净，连饮品的冰粒也不放过，既识食亦「惜食」。

自然不做作获万人支持 网民大赞「好治愈」

Percy在镜头前自然淡定的风格，赢得大量网民的喜爱，「健身教练食乜野」系列几乎每段影片都获得过万赞好。大家纷纷留言，表示看她吃饭感到非常「疗愈」。有网民惊叹：「特登睇多一次为咗数你食咗几多碗，战斗力真系好高强！」；亦有网民笑言：「最惊喜系每次以为佢食完，点知仲有」、「真系好坚」、「你一日食果餐等于我三日的量」。

更多人表示，看Percy吃饭能得到满足感：「你好有衣食！睇你食嘢好治愈，就好似满足咗我想食好多款嘢，但又食唔晒嘅人」、「有种幸福感。」有粉丝留言指，喜欢她不会像某些 Foodie 般夸张造作，「旁述比较贴近真实及自然」、「全段都无乜高低起伏，但又听得几舒服」。

自揭食量惊人两大原因 无意挑战做大胃王？

Percy的食量与体质和高运动量有关。

有网民提议她参加「大胃王」比赛，但Percy表示兴趣不大。

对于自己为何如此「食得」，Percy就大方解释，主要与体质和高运动量有关。她坦言：「一方面系消化吸收嘅能力，另一方面就我自己有操嘢（健身）加活动量大。」不过她也补充，并非每一餐都如此大吃大喝，有时也会选择鸡胸、麦皮等健康轻食。惊人食量的代价，就是高昂的伙食费。她透露「有九成开支都系食嘢」，曾在寿司郎一餐花费超过$800，笑言开支大到「真系唔敢计」。

有网民提议她参加「大胃王」比赛，但Percy表示兴趣不大。她认为自己与专业比赛选手仍有距离，更重要的是，她享受食物是为了满足感，而非为了比赛或表演。「我食嘢同一般人都系一样，都系食自己钟意，食到满足就停。斗快斗多咁辛苦做咩啫？舒舒服服食唔好咩？」

健身源于情绪病？ 网民「系我听过最美嘅健身原因」

不少人健身是为了获得美好身段，但Percy就直言，她踏入健身行业不单单是因为要有「马甲线、蜜桃臀」。Percy 由小学开始，已因有抑郁症状而被转介往精神科接受药物治疗。多年来，情绪病令她出现大量生理不适，她感慨表示「最难受嘅一样嘢系失控，完全控制唔到自己嘅状态」。

直至多年前，Percy的姐姐举办婚礼，为了令自己出席时状态较佳，她开始接触健身，并透过运动学习感受及控制自己的身体，从而令自己生理及心理上都更为稳定。Percy公开经历后获不少网友留言鼓励，有网民形容「系我听过最美嘅健身原因」。

Percy亦不讳言，拍片是希望更多人认识她，从而招收更多学生。这个策略相当成功，她的社交平台短短数月已收获8.6万位粉丝，简介最近已更新为「暂停收生」，看来已储够学生，事业发展相当顺利。

截图获 pc21_fitness＠IG 授权专载