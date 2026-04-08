港人珠海烧味店惊见「合成猪」真身！罕见有头有尾打破传闻？惟网民叹有1缺点：以后唔买了

近年内地流行「无骨烧猪」，因口感爽脆而且价钱亲民，吸引不少港人北上购买。然而，网上不时传出「无骨烧猪」的造假传闻，指其为「合成猪」。日前，有港人在社交平台表示在珠海的烧味店发现「传说中的合成猪」，惟这说法被大批网民狂轰无知，「成只猪喺度，点合成呀？」，详情即看下文！

港人珠海烧味店惊见「合成猪」真身？遭网民群起狂轰无知

最近，有港人在社交平台发文，并上载「无骨烧猪」的照片，指在珠海的烧味店看到近年内地流行的无骨烧猪，形容是「传说中的大陆合成猪」，说法惹来不少网民群起批评，认为楼主「无知」：「合成猪重贵过成只猪」、「无知最可怕」、「有埋头点合（成）呀？」有网民则补充道，「无骨烧猪」的制作方法是「将瘦肉抽起，只留猪壳去烧」，同时又「不需烧太耐」，可以大大降低成本。

尽管不少网民都相信「无骨烧猪」并不是「合成猪」，但不少人纷纷表示「无下次」，原因跟其味道有关。有网民表示，「大陆啲烧猪，片到啲肉好薄，腌料无香港咁浓味」、「食过，完全冇肉味」、「其实我吾（唔）会买嚟食啰，得层皮，肥肉同薄薄瘦肉。」

内地爆红「无骨烧猪」屡传造假疑云 资深中厨咁解释……

近年内地流行「无骨烧猪」，价钱亲民吸引不少港人购买。同时，有香港商家视其为商机，引入「无骨烧猪」在港出售。惟「无骨烧猪」的味道及口感均与香港烧味店出售的烧肉不同，不时传出造假疑云。《星岛头条》过往曾咨询一位资深中厨表示，内地流行的「无骨烧肉」一般会将猪只的胸骨去除，亦会将厚薄不均的部位放在铁架上，务求烧起来更为平均，因此相信并非由「合成肉」所构成。

文：TF

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