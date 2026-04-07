朗廷酒店自助餐买1送1！人均$473起任食波士顿龙虾/鲍鱼/鳕场蟹脚 附预订网址

朗廷酒店自助餐优惠｜朗廷酒店The Food Gallery以优质海鲜自助餐闻名，一直深受香港食客喜爱。酒店最近推出快闪买一送一优惠，4月7日指定时间经Klook平台预订，只需人均HK$473起即可享用丰盛海鲜盛宴，包括波士顿龙虾、鲍鱼及多款新鲜海鲜，不可错过！

The Food Gallery海续珍味主题自助晚餐亮点

The Food Gallery推出全新「海续珍味」晚市自助餐主题，食客可尽情享用新鲜鲍鱼、雪场蟹脚、面包蟹、青口及濑尿虾等海鲜。主厨团队精心准备多款招牌热菜，如酥皮焗海鲜配莳萝酱，香脆外层包裹鲜嫩海鲜，莳萝酱带来清新香气；海鲜汤暖胃浓郁，焗酥皮带子鲜甜多汁，烤蜗牛酥皮卷则带来法式精致口感。

自助晚餐最大卖点是波士顿龙虾及鲍鱼等高级海鲜无限量供应。波士顿龙虾肉质鲜甜弹牙，富含蛋白质，是海鲜爱好者的首选；鲍鱼带有自然甘甜，搭配简单调味已极具风味。雪场蟹脚及面包蟹蟹肉丰富，青口及濑尿虾则带来不同层次的海洋鲜味。食客可根据个人喜好搭配，打造专属海鲜大餐，无论是家庭聚餐还是朋友聚会，都能满足对高质素海鲜的追求。

除了海鲜，主厨招牌菜式同样令人期待。酥皮焗海鲜及焗酥皮带子等热食选择多样，适合不同口味的食客。甜品区亦精心准备多款精致甜点，包括千层蛋挞外脆内软，樱花芝士蛋糕带有淡雅花香，道明寺樱饼则融合日式风情与传统甜味。这些甜品不仅视觉吸引，更为整顿晚餐划上完美句号，让食客在享受海鲜之余，亦能品尝多样化甜蜜滋味。

朗廷酒店The Food Gallery自助晚餐推出快闪优惠，于4月7日晚上9时起经Klook平台预订，即可享买一送一优惠，只需人均$473起（$946/2位；原价$1,734/2位），不可错过。

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文：M