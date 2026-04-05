权发小厨两餸饭工场惹争议！同层租户揭冻肉摆䢂口流难闻臭水 店方澄清与环境卫生无关︰咁缺德嘅事唔会做

近年两餸饭于香港百花齐放，不过其卫生情况亦是食客最关注的。香港连锁两餸饭店龙头之一的权发小厨位于观塘的食物工场，今日（4月5日）便遭到邻近租户投诉，指其处理冻肉方式不当，将冻肉摆放在电梯口，导致流臭水「臭气熏天」，严重影响同层环境卫生。事件在网上曝光后，引起网民热烈讨论，而《星岛头条》亦取得权发负责人回应，即睇内文详情！

权发两餸饭食物工场卫生惹争议？被投诉冻肉摆䢂口流臭水

有网民今日在社交平台Threads上发文，投诉知名两餸饭店权发小厨位于观塘某工厦的冻肉腌制厨房，表示工场由于每日需运送大量冻肉出入，在货䢂口位置不时传出肉臭味，直言「搞到臭气熏天攻晒入单位，搞到通地都系臭水」，尤其在天气炎热潮湿时情况更为恶劣，并指「我就唔敢食」，不愿再帮衬权发的两餸饭。

走廊变临时冻房？腌肉与垃圾桶为伴

从事主上载的多张现场照片可见，楼层走廊的地上放有木卡板，上面堆叠了大量盛载冻肉的纸皮箱及胶袋、装满腌肉的胶箱等，部分更直接以胶袋放在地下，惟旁边则摆了数个大型垃圾桶。

另外，摆放冻肉旁的墙上亦可见有两张告示，劝吁「请把冻肉纸皮放垃圾桶…因为气味大…影响卫生」等。

同层租户哑忍数月 投诉反被骂

事主于帖文中续指，工场员工经常将已解冻及又湿又臭的冻肉纸皮箱堆放在其单位门口附近，有时甚至影响出入。他表示：「一打开门𠮶浸臭味攻入去单位入边」，他曾尝试「好声好气同佢哋啲员工讲」，惟对方不但无理会，甚至「大声发烂渣」。由于问题持续数月，管理处介入后亦「屡劝不改」，最终令他忍无可忍，决定将事件公诸于世。

事件曝光后，迅速在网上发酵。《星岛头条》亦就事件致电权发小厨查询，并获老板娘回应。她表示老板得悉事件后，已立即亲自上门与投诉的租户会面，并澄清强调事件与工场的整体环境卫生无关，是源于「某个伙计处理手法及态度有问题」而引起。

权发老板娘急澄清：咁缺德嘅事唔会做！

她续解释，因供应商送货及员工拆货时处理不当，才引致纸箱乱放及血水渗漏，加上工场要解冻大量冻肉，有血水或腥味流出在所难免，并强调「如果系臭肉早就有大批食客投诉」。对于将已包装好的腌肉暂放门口，她解释是因货运量大而作出的临时安排，并坚称：「将食物放地下呢啲 咁缺德嘅事系唔会做！」。

权发老板娘更表示，他们已向投诉的租户诚心道歉，并严厉训示相关员工，承诺会立即改善。而投诉的租户其后亦有更新情况，指「权发老细好快便上来表示跟进愿意改善及诚意道歉」，对方亦承诺会在一星期内处理好问题，因此决定「俾个机会佢」。

资料来源︰saxmenstudio＠Threads