行内人谈餐厅福食 五星酒店不及这间中菜馆？盛赞「下栏」食材变珍馐：齿颊留香！

雇主为员工提供免费伙食，往往是餐饮业重要福利之一。近日，有饮食业从业员在社交平台分享个人经历，分享吃过的「福食」，而五星酒店自助餐纵然丰盛，仍不及铜锣湾一间中菜馆令他再三回味，即使使用「下栏」食材，仍能烹调出清香鲜甜的菜肴，令他念念不忘。

行内人谈餐厅福食：最优胜莫过于免费吃尽美食，三餐无忧

近日有饮食业从业员以「弱水三千 只取一瓢饮」为题，讲述自己在饮食业工作多年吃尽福食的经历：「近厨得食，饮食业最优胜莫过于免费吃尽美食，三餐无忧。」文中提及酒店的员工餐尤其丰盛，如港岛和九龙香格里拉、半岛、四季、君悦、丽晶、瑰丽、嘉里酒店等知名酒店的福食，规模庞大、种类齐全，中西式美食、西饼、甜品、蛋糕、雪糕、生果一应俱全。他提到某些酒店在客人离开后，员工可享用自助餐十五分钟，或在谢师宴后享用三十米长枱的剩余食物，「不吃白不吃，全当厨余或垃圾处理」。初入行时令他大开眼界，形容「感觉如刘姥姥入大观园。」

五星酒店不及这间中菜馆？盛赞「下栏」食材变珍馐

不过，令他最为念念不忘的福食，莫过于铜锣湾一间中菜馆「潮州轩」，根据事主描述，饮食业「福食」的一大特色，是善用客人用膳后的剩余食材。他指出：「收人钱尾，食人餸尾」，为求摆盘美观，一般会将食材切头、斩尾、去边、走角，多余部分便用来制作员工餐。例如一碟青菜，只取最嫩部分，头尾菜叶则用于员工餐。

他忆述在铜锣湾潮州轩工作期间，员工开餐时使用四张大厅圆桌，厨师占两围，其余楼面、班地厘及洗碗清洁同事各占一围。他总是居中而坐，往往是最后离枱的那一个。「我饭量不多，食得很慢。餸菜夹进嘴里慢慢咀嚼，缓缓吞咽。」后来有两名年轻同事加入，三人经常食到最后，其他同事更会把其他桌面的食物让给他们。

楼主盛赞铜锣湾潮州轩的员工餐质素极高，即使使用「下栏」食材，仍能烹调出清香鲜甜、令人回味的菜肴，令他多年后仍念念不忘。其中最令他难忘的，是一窝用象拔蚌和大螺头「剩头剩尾和边角位」熬成的粥，「清香鲜甜、口感十足、齿颊留香」。事主总结道，连员工餐都弄得如此得他心，「鲜矣！」

网民：丰富过两餸饭！

帖文一出，引起网民热烈讨论。有网民留言指：「出面咩都食到，平嘢、快餐店、高级餐厅、米芝莲只要比钱都可以食到，睇呢啲（经历）反而好得意好正」。另一人则认为：「下栏食材比2餸饭更丰富」。更有网民赞赏道：「就算下栏嘢！单讲个菜心头都靓过人，话之你乜碟盛菜，啲碟就系好东西！」

来源：Threads

文：M