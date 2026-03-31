晚市悭钱攻略！一粥面外卖自取88折 人气粥面/小菜/两餸饭更抵食
更新时间：15:16 2026-03-31 HKT
发布时间：15:16 2026-03-31 HKT
发布时间：15:16 2026-03-31 HKT
在香港这个繁忙的都市，快捷方便的餐饮选择向来深受市民欢迎。「一粥面」深明大家的需要，特别推出限时晚市优惠，全线外卖自取享88折，无论是暖胃的粥品还是镬气十足的炒面、双餸饭，都能以优惠价享受，绝对是上班族与家庭的晚餐福音！
一粥面限时优惠 一连六日外卖自取88折
想在下班后以优惠价钱，品尝一顿丰富的晚餐？「一粥面」的晚市优惠正能满足您的愿望。这次推广活动范围广泛，食客可选择各款精心炮制的家常小菜，例如梅菜扣肉或土鱿蒸肉饼，配上一碗热腾腾的白饭，简单而满足。亦可选择粥品、面食，除了经典的云吞面、牛腩面，其炒粉面系列同样出色，镬气十足，香气四溢。小菜选择同样不马虎，从经典家常菜到特色小食，均能展现出餐厅对品质的坚持。这次的88折优惠，正是品尝这些美食的大好机会。
一粥面晚市88折优惠详情
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优惠内容： 晚市时段外卖自取，任何产品即享88折优惠，包括已折扣产品。
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优惠期限： 即日起至4月5日
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适用时段： 下午5时后
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点餐方式： 适用于收银处、自助点餐机及手机点餐
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使用方式： 只限外卖自取，堂食需付正价
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不适用分店： 香港站、机场及屯门医院分店
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条款细则： 图片仅供参考，详情请向店员查询。
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