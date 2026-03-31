$12叹炸鸡髀／豉油皇鸡髀！大家乐一连两日快闪优惠 外卖限定2点半开售

叹鸡髀的好机会来了！大家乐宣布推出期间限定的快闪优惠，主角是其招牌美食之一——脆炸鸡髀，以震撼价$12发售。一连两日，下午 2 时半开卖，为食客带来下午茶美味惊喜！

大家乐外卖脆炸鸡髀/豉油皇鸡髀 $12下午茶星级享受

大家乐推出期间限定快闪优惠，脆炸鸡髀以震撼价$12发售。

提到大家乐的经典美食，外皮炸得金黄酥脆、内里肉质鲜嫩多汁的「脆炸鸡髀」绝对榜上有名。每一口咬下，都能听到清脆的「咔嚓」声，随之而来的是丰腴的肉汁和香气，无论是作为下午茶点心，还是正餐加配，都让人回味无穷。除了经典的原味脆炸鸡髀，大家乐亦贴心提供另一款人气选择「豉油皇鸡髀」，其咸香入味的酱油风味，为偏好传统港式口味的顾客带来不一样的满足感。

这次大家乐推出的「Can Cheaper髀你」推广活动，绝非愚人节玩笑。在推广期间，顾客能以接近半价的$12，享用到原价$25的脆炸鸡髀，性价比极高。对于一众「食肉兽」和精打细算的消费者来说，绝对是好消息。优惠仅限两天，且每日数量有限，有兴趣的市民记得提早行动。

大家乐外卖鸡髀优惠