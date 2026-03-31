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$12叹炸鸡髀／豉油皇鸡髀！大家乐一连两日快闪优惠 外卖限定2点半开售

饮食
更新时间：13:09 2026-03-31 HKT
发布时间：13:09 2026-03-31 HKT

叹鸡髀的好机会来了！大家乐宣布推出期间限定的快闪优惠，主角是其招牌美食之一——脆炸鸡髀，以震撼价$12发售。一连两日，下午 2 时半开卖，为食客带来下午茶美味惊喜！

大家乐外卖脆炸鸡髀/豉油皇鸡髀　$12下午茶星级享受

大家乐推出期间限定快闪优惠，脆炸鸡髀以震撼价$12发售。
大家乐推出期间限定快闪优惠，脆炸鸡髀以震撼价$12发售。

提到大家乐的经典美食，外皮炸得金黄酥脆、内里肉质鲜嫩多汁的「脆炸鸡髀」绝对榜上有名。每一口咬下，都能听到清脆的「咔嚓」声，随之而来的是丰腴的肉汁和香气，无论是作为下午茶点心，还是正餐加配，都让人回味无穷。除了经典的原味脆炸鸡髀，大家乐亦贴心提供另一款人气选择「豉油皇鸡髀」，其咸香入味的酱油风味，为偏好传统港式口味的顾客带来不一样的满足感。

这次大家乐推出的「Can Cheaper髀你」推广活动，绝非愚人节玩笑。在推广期间，顾客能以接近半价的$12，享用到原价$25的脆炸鸡髀，性价比极高。对于一众「食肉兽」和精打细算的消费者来说，绝对是好消息。优惠仅限两天，且每日数量有限，有兴趣的市民记得提早行动。

大家乐外卖鸡髀优惠

  • 推广优惠： $12 脆炸鸡髀（可转为豉油皇鸡髀）

  • 推广日期： 2026年3月31日至4月1日（星期二至星期三）

  • 供应时间： 下午2时30分起

  • 优惠限制：

    • 只限外卖自取。

    • 每日数量有限，售完即止。

    • 优惠需视乎个别分店供应情况而定。

    • 图片仅供参考。

 

 

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