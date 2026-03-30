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激罕茶钱优惠！利东集团周年庆 茶钱震撼价位位$3 全线分店适用

饮食
更新时间：19:10 2026-03-30 HKT
发布时间：19:10 2026-03-30 HKT

以精致粤菜和传统点心闻名的利东集团，为庆祝其周年纪念，隆重推出了一项极具吸引力的优惠活动，旨在回馈广大食客的支持。集团旗下所有餐厅，包括广受好评的利东轩，现正提供$3茶位的震撼优惠，让顾客能以更亲民的价钱，享受一盅两件的饮茶乐趣，品尝星级水准的佳肴。

利东轩/利东酒家统一优惠 茶钱位位$3

利东集团推出位位茶钱$3的优惠。
利东集团推出位位茶钱$3的优惠。

这次的周年庆典优惠覆盖利东集团全线品牌，无论是高级食府「利东轩」、「利荣轩」、「利龙轩」，还是大众化的「利东酒家」及适合举办宴会的「港湾宴会厅」，均可享用$3茶位的优惠。这项推广活动无疑是饮茶爱好者的一大福音，让顾客不分年纪、不分时段，在任何一间分店都能以极优惠的价钱，与亲朋好友共享悠闲的饮茶时光，感受传统的饮食文化。

利东集团的点心向来以用料上乘、制作精巧而备受赞誉。藉著这次优惠，食客可以尽情品尝多款经典点心。利东集团旗下餐厅网络广泛，分店遍布港九新界多个核心地区，交通便利，方便来自不同地区的市民前往。无论是家庭乐聚天伦、朋友轻松茶聚，还是商务午餐会议，利东集团的餐厅都是理想的选择。

 

利东集团周年庆优惠

  • 优惠内容： 堂食饮茶$3茶位

  • 适用分店：

    • 利东轩 (Lei Tung Cuisine)

    • 利东酒家 (Lei Tung Restaurant)

    • 利荣轩 (Lei Wing Hin)

    • 利龙轩 (Lei Lung Hin)

    • 港湾宴会厅 (Harbour Grand Banquet)

  • 条款及细则：

    • 优惠详情及期限请参考官方发布或向店员查询。

    • 图片只供参考，食品款式以分店实际供应为准。

    • 如有任何争议，利东集团保留最终决定权。

 

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