海港酒家全新晚市孖宝！$198清蒸沙巴龙趸+柚子蜜虾球 悭足$70叹足料海鲜

海港饮食集团旗下的酒家向来是家庭聚餐和朋友聚会的热门选择，以其经典的粤菜和亲民的价格深受食客欢迎。最近，集团再次推出极具吸引力的晚市优惠，让顾客能以震撼价品尝到两道招牌海鲜菜式。「清蒸沙巴龙趸」与「柚子蜜虾球」的组合，原价需要$268，现在只需$198即可享用，绝对是物超所值的晚餐之选！

海港酒家晚市孖宝优惠 鲜嫩沙巴龙趸配开胃柚子蜜虾球

海港再次推出极具吸引力的晚市孖宝优惠。

清蒸海鲜是粤菜的精髓，最能突显食材的原汁原味，而这道「清蒸沙巴龙趸」正正体现了这一点。海港酒家选用重约一斤的沙巴龙趸，份量十足，鱼肉厚实。龙趸经过厨师的巧手处理，以精准的火候清蒸，确保肉质保持在最鲜嫩弹滑的状态，每一口都是啖啖肉的极致享受，鲜甜的滋味在口中久久不散。

另一道菜式「柚子蜜虾球」则带来了创新的味觉体验。这道菜将新鲜的大虾制成虾球，炸至外层金黄酥脆，内里虾肉依然保持爽口弹牙。其精髓在于特制的柚子蜜酱汁，酱汁的酸甜果香与柚子的清新气息完美结合，不仅中和了炸物的油腻感，更让虾球的鲜味提升到另一个层次。对于喜欢香口菜式的食客而言，这道酸甜开胃的菜肴绝对不容错过。

海港晚市优惠孖宝