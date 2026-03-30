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港男偕母叹咖啡1原因弃连锁咖啡店？转战快餐店「相近的享受」 网民：啱饮就得

饮食
更新时间：17:22 2026-03-30 HKT
发布时间：17:22 2026-03-30 HKT

近年香港兴起咖啡文化，各区不少咖啡小店应运而生。不过，咖啡售价有平有贵，食客可按自己消费能力作出选择。近日，有港男分享早前与母亲外出喝咖啡，原先母亲建议到连锁咖啡店，惟他因1原因决定与母亲光顾连锁快餐店，不少网民对楼主的选择好坏参半，亦有人认为「啱饮就得」。详情即看下文！

港男偕母叹咖啡1原因弃连锁咖啡店？转战快餐店形容「相近的享受」

最近有港男于Threads发文，称日前与母亲打算去喝咖啡，母亲原本提出「想去Starbucks（星巴克）饮杯咖啡」，及后楼主建议「不如去大快活」，全因价钱方面「抵好多」，形容大快活咖啡只售12元/杯，两杯合共为24元，认为是「1/3 价钱，相近的享受」。

根据大快活官网显示，「阿活即磨咖啡」热饮售价为12元；至于星巴克的鲜奶咖啡（细杯装）热饮售价为36元，如楼主购买两杯细杯装鲜奶咖啡，合共为72元，比起在大快活的消费多出48元。

网民：啱饮就得

网民纷纷留言表达意见，有人认为部分连锁快餐店的咖啡质素不俗，「大快活啲咖啡有阵港式炭烧味好正」、「大快活呢个价黎讲啲咖啡算唔错」，亦有人推介其他连锁快餐店的咖啡。另外，有网民直言连锁咖啡店环境较快餐店为佳，「其实饮咖啡都系想静少少……」、「Starbuck个价除咗咖啡仲食埋环境（不过都要睇分店）」。

与此同时，有网民则反驳称「咁样都话叫做相近嘅享受？」、「连人哋既意愿都忽略，真心零尊」；也有人认为「呢啲唔系cheap，系叫应洗则洗」、「啱自己饮就得」、「重点系可以同妈咪去enjoy coffee moment。」

文：TF

资料及图片来源：threads、星岛图片库

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