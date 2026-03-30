大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣
更新时间：15:24 2026-03-30 HKT
发布时间：15:24 2026-03-30 HKT
发布时间：15:24 2026-03-30 HKT
大快活长者优惠再加码！为回馈社会及关怀长者，大快活在即将来临的复活节长假期间，再度推出广受好评的长者专享优惠。在指定推广期内，持有「快活关爱长者咭」的顾客到店消费，即可享受现金折扣，让长者们能以更实惠的价钱，品尝到大快活的各款经典美食！
大快活长者优惠加码 一连十日餐餐减$6
本次「窝心优惠加码」活动特别为长者而设，长者顾客只需在点餐时出示其「快活关爱长者咭」，无论是选择醒神早餐、丰富午餐还是温馨晚餐，只要是单次消费，该笔交易即可享有港币$6的现金折扣。此优惠适用于大快活琳瑯满目的餐牌，让长者们有更多选择，轻松享受美食。
要享受此项优惠，长者需持有大快活的「快活关爱长者咭」。此咭专为65岁或以上的长者而设，申请手续简易。合资格的长者只需携同身份证明文件到任何一间大快活分店，即可办理申请，享受源源不绝的专属福利。这张咭不仅是折扣凭证，更是大快活关怀社区、尊重长者的象征。
大快活限时长者优惠
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优惠内容：凭「快活关爱长者咭」惠顾，即减港币$6。
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推广日期：4月3日至4月12日
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计算方式：优惠以单一发票计算。
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条款细则：
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优惠不能与其他推广活动同时使用。
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所有餐点图片仅供参考。
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如有任何争议，大快活保留最终决定权。
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