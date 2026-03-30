Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大快活长者优惠强势回归！复活节长假一连十日 凭咭即享$6现金折扣

饮食
更新时间：15:24 2026-03-30 HKT
发布时间：15:24 2026-03-30 HKT

大快活长者优惠再加码！为回馈社会及关怀长者，大快活在即将来临的复活节长假期间，再度推出广受好评的长者专享优惠。在指定推广期内，持有「快活关爱长者咭」的顾客到店消费，即可享受现金折扣，让长者们能以更实惠的价钱，品尝到大快活的各款经典美食！

大快活长者优惠加码 一连十日餐餐减$6

大快活在即将来临的复活节长假期间，再度推出广受好评的长者专享优惠。 (网上图片)
大快活在即将来临的复活节长假期间，再度推出广受好评的长者专享优惠。 (网上图片)

本次「窝心优惠加码」活动特别为长者而设，长者顾客只需在点餐时出示其「快活关爱长者咭」，无论是选择醒神早餐、丰富午餐还是温馨晚餐，只要是单次消费，该笔交易即可享有港币$6的现金折扣。此优惠适用于大快活琳瑯满目的餐牌，让长者们有更多选择，轻松享受美食。

要享受此项优惠，长者需持有大快活的「快活关爱长者咭」。此咭专为65岁或以上的长者而设，申请手续简易。合资格的长者只需携同身份证明文件到任何一间大快活分店，即可办理申请，享受源源不绝的专属福利。这张咭不仅是折扣凭证，更是大快活关怀社区、尊重长者的象征。

大快活限时长者优惠

  • 优惠内容：凭「快活关爱长者咭」惠顾，即减港币$6。

  • 推广日期：4月3日至4月12日

  • 计算方式：优惠以单一发票计算。

  • 条款细则

    • 优惠不能与其他推广活动同时使用。

    • 所有餐点图片仅供参考。

    • 如有任何争议，大快活保留最终决定权。

 

同场加映：连锁酒楼陶源酒家/富临酒家齐做优惠！片皮鸭一鸭两食、烧鸡+芝士海虾乌冬同步$133

 

 

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 曾任环境及生态局常秘 特首李家超早上见传媒
02:15
国务院任命谢小华为政制及内地事务局局长 接替曾国衞 曾任环境局常秘
政情
6小时前
宏福苑听证会︱今续有7名居民作供 消防承办商证人首出庭
宏福苑听证会︱居民于大火中失去父母：外界指控「贪得无厌」 我们「贪」的只是真相、公义︱持续更新
社会
1小时前
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身 81岁气质优雅一举动现健康隐忧 丧夫丧子曾两度再婚
李小龙遗孀莲达西雅图罕现身  81岁气质优雅一举动现健康隐忧  丧夫丧子曾两度再婚
影视圈
6小时前
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客
饮食
2026-03-29 14:48 HKT
近日天气持续不稳定。蔡楚辉摄
天文台特别天气提示：第二波强雷雨区东移未来一两小时影响本港 局部地区雨势较大
社会
5小时前
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
家长带小童港铁跳闸 被围截细路爆喊 网民轰身教失败：一世阴影自己攞嚟｜Juicy叮
时事热话
5小时前
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
长沙湾叹茶新热点！新派酒楼点心组合$36.8起 网民大赞：价钱都好合理，比屯门平
饮食
2026-03-29 11:00 HKT
02:59
星岛申诉王 | 回南天药材发霉生虫食用随时中毒 中医教保存秘诀：单靠雪柜大错特错
申诉热话
7小时前
理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓
理财专家林昶恒规划退休投资 百万专攻高息港股 杠杆买储蓄保年收10厘息｜百万仓
投资理财
9小时前
02:15
谢小华出掌政制及内地事务局 李家超：重中之重编制首份《香港五年规划》 一特质「比任何人优胜」
政情
4小时前