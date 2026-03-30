葵广地标糖果舖结业！开业20年专卖散装凉果/零食 1原因不传给仔女 熟客排长龙告别「系好多街坊嘅童年」

葵广散装糖果店｜小息零食｜不少旧式小店承载著几代人的集体回忆，它们的离去总令人格外感触。近日，在葵涌广场（葵广）屹立二十载的散装零食店「小息零食」，其老板女儿突然于网上宣布店舖即将于3月31日光荣结业，消息震撼大批网民，纷纷留言表达不舍，更有不少熟客专程赶往店舖最后入货，与老板娘告别。

葵广散装糖果店「小息零食」 开业廿年光荣结业

「小息零食」位于葵涌广场2楼，是一家典型的旧式散装零食店，专门售卖话梅、黄皮等传统凉果「口立湿」，以及各式糖果、鱿鱼丝、肉干、芒果干等零食，全部以秤重方式自由选购，丰俭由人。所售的食品大多放在一袋袋的透明胶袋内，琳瑯满目非常抢眼，是葵广场内的一大特色。

日前，「小息零食」老板的女儿突然于社交平台 Threads 上发文，公告其母亲经营的店舖即将结业的消息：「虽然净番几日，妈咪开嘅零食店做到3月31号」。她亦提到店内正进行「梅／糖好多都做紧买一送一」等优惠，希望有兴趣的市民可以前往支持。

两代熟客不舍葵广地标 「系我同爸爸嘅童年回忆」

结业消息一出，帖文随即在网上疯传，获得数万转载及赞好。大批网民留言表达不舍，形容店舖是「葵广嘅icon之一」、「系好多街坊嘅童年」，感叹「又少一间散装糖舖」。

不少人分享与店舖的温馨回忆，例如「初中时唔识嘢，问净系买一粒糖几多钱，佢话算啦请你食啦」，更有客人表示「我爸爸中学已经喺度买零食，而家到我中学，老板娘仲认到我爸爸！系我同爸爸嘅童年回忆」。不少熟客更对店舖相当忠诚，表示「我每次从英国回港探亲，都会嚟执返啲咸湿野返英国食」、「虽然葵广有几间，不过我都只系喺呢间买」。

老板娘荣休 1原因不传给儿女

对于结业原因，老板女儿在回应网民时多次提及「妈咪想休息，都做咗20年」。据悉，老板娘非常勤力，有网民指「次次返工经过，个场9成舖未开，佢就已经开晒档」，其女儿亦证实母亲「有时7点几就开咗」，并透露母亲在这二十年间，即使刮风也照常营业，唯一休息的一天就是为了嫁女儿，可见其对店舖的付出。有熟客提到，与老板娘闲谈时曾询问为何不让儿女接手经营，老板娘则坦言做这行太「困身」。

自结业消息传出后，大量市民专程赶往光顾，导致店外大排长龙。老板女儿需再次发文，「大家冷静啲，突然太多客人，妈咪得一对手，希望大家可以畀少少耐性」，并再次多谢所有客人支持，希望大家耐心等候。



图片及资料来源：swag_swag0613＠Threads





