连锁酒楼陶源酒家/富临酒家齐做优惠！片皮鸭一鸭两食、烧鸡+芝士海虾乌冬同步$133

香港人对美食的热爱街知巷闻，而陶源海鲜酒家与富临酒家一直是不少食客的心头好，以优质粤菜及亲民价格深受欢迎。最近，这两大中菜厅同步推出抵食优惠，食客能以低至$133的价钱，品尝金陵片皮鸭、酱皇脆皮烧鸡及芝士海虾乌冬等招牌菜，绝对是美食爱好者不容错过的盛宴。

3月30日3pm开抢

【陶源海鲜酒家︰全新金陵片皮鸭（一鸭两食）$133/份 】

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陶源海鲜酒家片皮鸭优惠！一鸭两食每份$133

以精致粤菜闻名的陶源海鲜酒家，近日推出镇店之宝金陵片皮鸭优惠，鸭皮呈现诱人的琥珀色泽，酥脆油润，鸭肉鲜嫩多汁，现只需$133即可享用一鸭两食，性价比极高。片皮鸭搭配么么皮、葱条、青瓜条及酱料，可于每日12nn至3pm或6pm至8pm期间，于湾仔、尖沙咀及旺角分店换购，只限外卖自取。

另外，陶源海鲜酒家亦同步推出超值四人套餐，适合家庭分享，包括滋补花胶鸡汤、芝士桶蚝伊面、古法蒸龙趸件及秘制樟茶鸭，只需$333，同样只限外卖自取。

富临酒家外卖优惠！$133叹脆皮烧鸡+芝士海虾乌冬

富临酒家则为喜欢在家享用美食的顾客，准备了贴心的外卖自取优惠。同样只需$133，即可带走酱皇脆皮烧鸡配芝士海虾乌冬。烧鸡外皮香脆，肉质嫩滑，搭配浓郁芝士酱汁与弹牙海虾乌冬，口感层次丰富，滋味无穷。另外，外卖烧鹅皇三宝亦有69折优惠，顾客以低至$298的价钱即可购得极品烧鹅皇1/4只、柚子珍宝虾球及大澳香虾骨，外卖加餸一流。

对于追求多样化口味的食客，富临亦提供家常小菜自选套餐，可以从多款经典小菜中任选两款，例如金粟鸡蓉鱼肚羹、沙嗲芥兰炒牛肉、姜葱豆豉鸡煲、红烧豆腐、大澳香虾骨、渔香茄子煲及姜葱滑鸡煲等，同样只需$133，多个优惠于富临皇宫10间分店适用，让食客轻松在家摆上一桌丰盛晚餐。

陶源海鲜酒家优惠

富临酒家优惠

陶源海鲜酒家片皮鸭优惠详情：

预订日期：2026年3月30日起3pm

用餐日期：2026年3月30日起至2026年4月30日

地址︰ 湾仔分店：湾仔菲林明道 8 号大同商场 1 至 2 楼 尖沙咀分店：尖沙咀加连威老道 98 号东海商业中心地库1楼 旺角分店：旺角豉油街118号(仕德福酒店)



富临酒家酱皇脆皮烧鸡优惠详情：