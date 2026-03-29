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粉岭屋邨茶记惊现$14,888天价围餐！叹龙虾/羊架/鲍鱼 网民被贵价震慑 负责人亲解1原因唔愁冇客

饮食
更新时间：14:48 2026-03-29 HKT
发布时间：14:48 2026-03-29 HKT

茶餐厅是港人日常医肚的好地方，一般都是走平民化路线。不过近日就有网民发现，粉岭一间屋邨茶餐厅竟然推出了一席索价近一万五千元的「尊贵盛宴」，菜式相当矜贵，既有龙虾、鲍鱼等贵价海鲜，又有羊架、燕窝、蟹肉翅，俨如酒楼饮宴一样，与茶记的生活化形象格格不入，迅即引起网民热议。

粉岭祥华商场街坊茶餐厅 推$14,888海鲜/燕窝/蟹肉翅宴席

有网民发现，粉岭一间茶餐厅推出了盛惠$14,888的「尊贵盛宴」餐单。（网上图片）
有网民发现，粉岭一间茶餐厅推出了盛惠$14,888的「尊贵盛宴」餐单。（网上图片）
该茶餐厅位于粉岭祥华商场。（网上图片）
该茶餐厅位于粉岭祥华商场。（网上图片）
装潢与一般茶记无异。（网上图片）
装潢与一般茶记无异。（网上图片）

有网民在社交平台上分享，指在粉岭祥华邨商场内一间普通茶餐厅，发现了一张引人注目的「尊贵盛宴」餐单。该餐单盛惠$14,888，提供十二人用的十餸连果盘，当中包括「高汤焗开边澳洲龙虾（每位半只）」、「蚝皇金钱原只鲍鱼（每位1只）」、「红烧竹笙生拆蟹肉翅」、「清蒸大红东星斑」、「玉带虾球配芦笋」及「迷迭香羊架」等名贵菜式，最后更有「燕窝红莲」作结，与茶餐厅平日供应的炒粉面饭形象大相迳庭，随即引起网上热烈讨论。

网民反应两极 「咁嘅价钱有更好选择」 

该茶餐厅与一般屋邨茶记无异，装潢陈设并不华丽，亦不像传统酒楼般设有水缸饲养海鲜，却推出高级围餐，令不少人感到惊讶。网民对此反应两极，有人留言质疑「呢间茶餐厅会唔会有啲贵」，认为「咁嘅价钱，可以有更好选择」，更有网民笑言饮品「送得十罐」略嫌「孤寒」。不过，亦有网民认为，从菜单内容来看，「半只3斤重澳龙、十头和麻鲍、蟹肉海虎翅4两、五斤重海东星，唔算贵啦，抵食啦」，认为物有所值。

餐厅负责人：新年前特别推出

《星岛头条》向推出此餐单的「大都会冰室」查询，负责人陈先生证实确有此「尊贵盛宴」，并表示只要提早半日预订即可，「畀啲时间师傅预备，晏昼打嚟讲声，夜晚就有得食㗎喇」。对于海鲜来源，他解释接到订单后会「即刻去街市买」，并指「附近都多街市」。陈先生透露，该围餐是在农历新年前推出，旨在为客人提供更多价位的选择，「做冬、过年𠮶排，好多人会订餐。餐厅本身有啲平价餐，$2000－ $4000都有，见𠮶排咁旺场，咁不如就试吓啲唔同价位」。他坦言，目前仅有两围客人点过此餐，但反应正面。他强调：「嚟得嘅都系街坊熟客，会订得呢个餐，一系就帮衬开，一系就朋友介绍，对我哋有信心。」

 

图片来源：Threads

 

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