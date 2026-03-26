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阿拉斯加蟹震撼52折！人均$198豪叹4斤重长脚蟹加脆皮乳鸽 兼享小菜+炖汤

饮食
更新时间：18:48 2026-03-26 HKT
发布时间：18:48 2026-03-26 HKT

 

以新派粤菜闻名的「茶皇殿」向来是家庭及朋友聚餐的热门选择，其分店遍布港九新界，以传统手艺结合创新风味，成功俘虏了无数食客的味蕾。最近茶皇殿及茶皇渔港联手推出快闪优惠，让食客以惊喜价格品尝极致的海鲜盛宴。人均消费低至$198，即可尽享重达4斤的鲜活阿拉斯加蟹，配上脆皮乳鸽及经典小菜，绝对是海鲜爱好者不容错过的盛事！

3 月27日 12:00开抢
【阿拉斯加蟹6人餐52折】
>>按此预订<<

茶皇殿/茶皇渔港优惠 即捞即蒸4斤重阿拉斯加蟹

茶皇殿及茶皇渔港联手推出快闪优惠。
茶皇殿及茶皇渔港联手推出快闪优惠。

海鲜最重要是「新鲜」，这次6人优惠套餐的焦点，无疑是现场自捞、重达4斤的鲜活阿拉斯加蟹。硕大肥美的阿拉斯加蟹以最简单直接的清蒸方式处理，完整地保留了蟹肉的原始鲜甜与弹牙口感，每一口都是满满的海洋气息，蟹膏甘香丰腴，蟹肉丝丝鲜嫩，绝对能满足最挑剔的味蕾。

皮脆肉嫩经典脆皮乳鸽

除了主角阿拉斯加蟹，套餐还包含了茶皇殿的另一招牌菜——开边脆皮乳鸽。鸽皮烧得金黄香脆，咬下去发出清脆的「咔嚓」声，皮下的鸽肉却依然保持著丰腴的肉汁，肉质嫩滑入味。套餐提供足足3只开边乳鸽，让每位食客都能尽情享用这道经典的广东名菜，感受外脆内嫩的极致口感。

一顿圆满的粤菜盛宴，又怎能缺少滋补炖汤和时令小菜？此套餐非常贴心地搭配了「是日精选炖汤」，以时令食材精心熬制，滋润身心。另外还有「虫草花淮山泡田园蔬」，以鲜甜的虫草花和健脾的淮山，配上新鲜爽脆的时蔬，不仅营养均衡，更能中和丰盛海鲜的油腻感，为整顿晚宴画上完美句号。

3 月27日 12:00开抢
【阿拉斯加蟹6人餐52折】
>>按此预订<<

  • 优惠套餐： 现场自捞鲜活阿拉斯加蟹（只限4斤）+ 脆皮乳鸽3只、小菜及炖汤 6位用

  • KKday独家优惠价：

    • 方案一 (52折): HK$1,128/6位（人均$198），原价HK$2,288/6位

    • 方案二 (58折): HK$1,308/6位（人均$218），原价HK$2,288/6位

  • 适用分店：

    • 茶皇殿: 旺角、油塘、何文田、观塘、葵涌、天水围、启德、荃湾、土瓜湾

    • 茶皇渔港: 屯门

  • 条款及细则：

    • 现场另收茶芥及原价加一服务费。

    • 优惠预订及使用期限请参考网站上的最新公布。

    • 建议提前预订以确保座位。

 

同场加映：酒店中菜厅2大快闪优惠！片皮鸭点心放题买一送一 $172海陆大餐叹松叶蟹/鲍鱼/烧鸡

 

 

 

 

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