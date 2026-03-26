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将军澳中产盘客厅惊现「透明厕所」！如厕洗澡景观开扬 经纪力撑「设计」 月租呢个数......

饮食
更新时间：19:02 2026-03-26 HKT
发布时间：19:02 2026-03-26 HKT

在寸金尺土的香港，为了善用空间，室内设计常常出现令人意想不到的创意。近日，一名地产经纪在社交平台上介绍一个位于将军澳的租盘，其大胆前卫的「全透明」厕所设计，随即引发网民热烈讨论，惊呼「大开眼界」。

调景岭都会駅奇特楼盘 超级巨厅配透明厕所

事缘，一名专营将军澳区的地产经纪在内地社交平台「小红书」上发帖，推介一个位于调景岭「都会駅」的单位。该单位面积488呎，采一房设计，月租开价约2万港元。帖文以「超独特设计，超级巨厅够打几个打觔斗」为卖点，并附上多张室内照片，目标客群相信是附近大学的学生，标签中包含了「香港科技大学租房」及「2026港硕」等字眼。

从帖文相片可见，单位内部间隔企理，墙身及家具以简洁的白色为主，营造出强烈的空间感。然而，最引人注目的，是位于大厅一角的厕所。该厕所采用了两面全透明的玻璃墙设计，无论是洗澡还是如厕，屋内的人都能对内部情况一览无遗，私隐度近乎零。帖主本人也坦言，初次看到时「下巴都快掉下来」。

网民惊问「开玩笑吗」 经纪淡定回复......

这个极具「特色」的设计迅速成为网民的讨论焦点。不少网民对此感到匪夷所思，纷纷留言表示：「老铁，咱就是说这个客厕是开玩笑吗」、「厕所是透明玻璃？」、「客人来怎么去厕所」。面对网民的疑问，发帖的经纪则以幽默的态度回应，笑称这是「光明正大，没有什么好遮遮掩掩的」，并笑指若以业主角度回复，「这个就是单位特色」。

虽然这种设计未必人人能够接受，但成功在网上创造了话题，亦凸显了香港居住环境中，业主和设计师在空间运用上的无限创意。虽然网民的讨论主要质疑私隐度的问题，不过亦有不少网民留言询问单位价格，似乎对单位甚有兴趣。
 

图片来源：将军傲CH＠小红书　

 

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