连登仔评港人「爬饭」动作低贱？称日韩用筷子/匙羹更文明 网民群起反撃：日本人都爬饭！

东南亚不少国家或地区都以白米为主食，而且各自有一套饮食礼仪及习惯。近日，有网民于连登讨论区发文，称香港人习惯「爬饭」，形容动作「低贱」，又指出日本人及韩国人吃饭时习惯用筷子夹起或用匙羹更为文明。对此，不少网民群起回应，并纷纷张贴图片反撃：「日本人都爬饭！」详情即看下文！

连登仔批港人「爬饭」动作低贱 日韩用筷子/匙羹更文明 遭网民群起反撃

有网民日前于连登讨论区以「有冇人觉得香港人『爬饭』呢个动作真系好低贱」为题发文，指日本人会用筷子夹饭食，韩国人会用匙羹吃饭，惟部分港人「钟意栋起只脚起势爬饭食」，质疑「唔觉得食饭食到好似畜生咁嘅咩？」又表示，在外游时遇到港人「喺人哋文明地方」，「起势爬饭食以为去咗屋邨茶记」。

发文惹来不少网民留言反撃，指其实不少日本人在用餐时都会「爬饭」，「有睇孤独的美食家就知道日本人都会爬饭」，又上载日本饮食网红、木村拓哉的广告片段，甚至是日本动画《龙珠》悟空吃饭的画面，证明日本人同样有「爬饭」的习惯。有网民则认为，香港人「爬饭」的习惯是源于生活节奏快，「香港人节奏快生活急，你逐粒逐粒米食当法国菜？」

日本人应用筷子讲究 2原因呼吁勿「爬饭」

对于帖文发起的讨论，不少网民引用日本人的吃饭习惯反驳。据关东地区农业局东京食品教育推进网络成员小仓朋子的介绍，日本人对于筷子的应用非常讲究，以至是用餐前的摆位都有规定，筷子需横放，前端朝向左方。

小仓朋子又指出，用正确手法拿筷子夹食物，有助训练专注力及忍耐力，从而改变「面对食物的心态」，除了多数以右手拿筷子外，饭碗都需要放在左手，贯彻「用餐应该使用双手」的原则。另外，她认为「爬饭」是因为筷子拿不正确所致，甚至导致进食时变得狼吞虎咽，又会因咀嚼次数减少而致肥。

文：TF

资料及图片来源：LIHKG、jpnsport.go.jp



