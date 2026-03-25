尖沙咀京川沪菜片皮鸭餐5折！低至$118/位 叹北京烤鸭+牛腩煲+拌海蜇 午晚市适用
更新时间：13:03 2026-03-25 HKT
发布时间：13:03 2026-03-25 HKT
发布时间：13:03 2026-03-25 HKT
尖沙咀一向是美食集中地，其中主打正宗京川沪菜的霸王山庄深受食客欢迎。餐厅近日与旅游平台联乘推出限时独家优惠，让顾客能以5折的优惠价钱，即低至每位$118，品尝包括镇店之宝北京烤鸭在内的北京烤鸭三宝餐，绝对是美食爱好者不容错过的机会，即睇内文优惠详情！
3月25日3pm开抢
【尖沙咀｜霸王山庄 Kings Lodge - 北京烤鸭三宝餐】
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尖沙咀霸王山庄片皮鸭餐5折优惠！每位$118加送牛腩煲/拌海蜇
北京烤鸭三宝餐包括北京烤鸭、酱青瓜拌海蜇皮及尖椒香辣牛腩煲，而这次优惠的主角，当然是招牌菜北京烤鸭。餐厅选用正宗的北京填鸭鸭胚，以传统挂炉方式即点即烤，确保每只烤鸭都拥有金黄酥脆的外皮。当烤鸭上桌时，师傅会即席于食客面前片皮，再以荷叶饼夹上鸭皮、青瓜丝及京葱，再抹上秘制甜面酱吃。鸭油的甘香与配料交织，口感层次丰富，令人回味无穷。
套餐中另一道菜式酱青瓜拌海蜇皮，是一道清爽开胃的前菜。爽脆的青瓜与弹牙的海蜇皮，配上特制酱汁，清新解腻。而尖椒香辣牛腩煲则是尽显川菜的精髓，牛腩焖煮得软腍入味，尽索尖椒与香料的精华，香辣惹味，后劲十足，用来佐饭一流，为这顿盛宴带来满足感。
3月25日3pm开抢
【尖沙咀｜霸王山庄 Kings Lodge - 北京烤鸭三宝餐】
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【尖沙咀霸王山庄5折北京烤鸭三宝餐】厨师时令必食三宝｜北京烤鸭（每两位半只）+酱青瓜拌海蜇皮+尖椒香辣牛腩煲
- 优惠价︰$236/2位，平均$118/位（原价$472/2位）
- 备注︰只限两位用堂食；现场另收茶位费$15/位；原价加一服务费
优惠详情：
- 优惠预订期︰2026年3月25日3pm至3月31日11:59pm
- 用餐日期︰2026年3月26日至5月31日
- 地址︰尖沙咀漆咸道南 67-71 号安年大厦地舖
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