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湾仔粉面店售神秘部位牛肉面？港男初尝「黄色版」 网民高呼「牛味浓」：食完要跑返个全马！

饮食
更新时间：12:55 2026-03-25 HKT
发布时间：12:55 2026-03-25 HKT

湾仔粉面店神秘部位牛肉面？近日一名港男在湾仔一间粉面店品尝牛胸油河，与平时呈白色的牛胸油不同，今次牛胸油呈黄色，楼主形容黄色版本口感油腻，不少网民直呼吸引，笑言「食完要跑一个全马先抵消到！」、「三高嘅人食完要call白车。」

湾仔粉面店神秘部位牛肉面？港男初尝「黄色版本」牛胸油河

有网民发文，指近日在湾仔一间港式粉面店点食牛胸油河时，发现牛胸油颜色与平时不同。（图片来源：Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」）
有网民发文，指近日在湾仔一间港式粉面店点食牛胸油河时，发现牛胸油颜色与平时不同。（图片来源：Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」）

有网民在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」发文，指近日在湾仔一间港式粉面店点食牛胸油河时，发现牛胸油颜色与平时不同：「牛胸油河，记得之前食系白色，黄色都系第一次食。」而味道亦感觉明显不同于以往食到的白色牛胸油，他指出，白色版本的牛胸油「较爽脆」，而黄色版本则「口感油腻」。

网民高呼「牛味浓」：食完要跑返个全马！

帖文引发网民热烈讨论，不少网民直呼吸引：「睇见都好漏（腻）」、「食完要跑一个全马先抵消到！」、「身边个个食完都返唔到转头」、「正！三高嘅人食完要call白车」、「好邪恶，但好正。」

有人则认为「一两块好吃，太多我会太油反胃」、「我已经高胆固醇同高血压，想食都唔得」不过亦有食客表示「识食就食黄色」，认为黄色版本牛味更浓：「黄好食过白！牛味浓！」

牛胸油是极为珍贵的稀有食材，约占整头牛的 1%，位于牛前胸靠近心脏的脂肪膜。看似肥腻，实则为带有软胶质的脆嫩软组织，涮煮后口感爽脆、带有浓郁牛香，口感脆中带韧，而牛胸油的颜色主要与牛只品种、饲养方式及饮食有关。

来源：Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」

延伸阅读：旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！

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