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「长者爱店」霸皇茶姬惊传结业？街坊可惜：太多人斋坐！眼利网民点出1原因停业

饮食
更新时间：12:46 2026-03-24 HKT
发布时间：12:46 2026-03-24 HKT

霸皇茶姬自攻港以来迅速扩张，于各区早已设有分店。然而，有街坊发现宝琳分店近日突然暂停营业，直指「（开幕）短短几个月就收X」引来街坊热议讨论「死因」：「嚟到点会有人饮，除非同内地价一样」，更有人指出该店是「长者爱店」：「太多人斋坐唔买嘢」、「咁好嘅居然执笠，为啲公公婆婆提供好多位㗎！」不过有眼利网民点出1原因，指该店只是暂停营业而非结业？

「长者爱店」霸皇茶姬惊传结业？

近日有网民在Facebook群组「西贡将军澳讨论区」发帖，指霸皇茶姬新都城中心二期商场「短短几个月，又收X啦」，图片可见该店舖面拉闸，对出公共座位区域亦围上围板，店舖暂停营业。

街坊网民集体研究「死因」：太多人斋坐唔买嘢 

帖文迅速引起讨论，有网民分析「死因」：「嚟到点会有人饮，除非同内地价一样」、「梗系啦，差不多每个站一间咁济」、「坑口𠮶间又未开跟住PopCorn𠮶度有一间」」、「住宅区边做得住。」

更有人指出该店是「长者爱店」：「太多人斋坐唔买嘢」、「咁好嘅居然执笠，为啲公公婆婆提供好多位㗎！」、「咁大个seating area，有几多人系有帮衬佢？」、「想讲唔系饮嘢，好多人坐哂喺到，真系买咗嘢饮无位坐，职员又无系出面望下。」

眼利网民点出1原因停业 商场咁回应

惟有眼利网民直指该店只是暂停营业而非结业：「应该维修嘢，真系执就唔系咁拦住」、「有日落街见到有个食环职员企系佢门口，第二日就见佢贴纸写紧急维修」、「其实而家逢亲有佢出现嘅商场，都将公共位置界出嚟租畀佢，但系唔系啱例，起初入图纸用途时应该唔会畀到咁大位置租用的，有事上嚟，𠮶个位条行人通窄咗咁多，中间就坐晒人都有危险。」

《星岛头条》记者致电商场查询，商场回答指该店「并非结业，而是需处理内部事务而暂停营业」，至于重开日期则未定。

来源：Facebook群组「西贡将军澳讨论区」

文：M

延伸阅读：港人质疑怀旧酒楼收加一但无服务？狠批2大缺点「自己运点心」 网民：系食个情怀

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