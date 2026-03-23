湾仔自助山加推长者优惠！$388起任食海鲜/烧烤/铁板烧 叹足4小时兼享旋转餐厅靓景

位于湾仔合和中心的「自助山」（The Grand Buffet），是全港唯一的360度旋转餐厅，其开扬的维港景致及丰富的国际美食一直深受食客欢迎。最近，餐厅更推出限时快闪优惠，以成人低至$488/位、长者低至$388/位的价钱，即可享受一场视觉与味觉的双重盛宴！

湾仔合和中心「自助山」 春日限定地中海主题风味菜

为迎接春天的到来，自助山于3月至5月期间特别呈献「春日地中海盛宴」主题自助餐。食客可以品尝到一系列充满异国风情的精致菜式。当中不容错过的有「地中海烩海鲜」，这道菜式集结了多种海产的鲜甜，配以番茄和香草烩煮，充满海岸气息；「百里香烧羊架」烤得外香内嫩，肉汁饱满，散发著迷人香草芬芳。此外，还有「经典葡式海鲜烩饭」，口感湿润，味道浓郁。甜品方面则有外脆内软的「西班牙油条」及口感轻盈的「正宗葡萄牙蛋丝蛋糕」，为这趟地中海美食之旅画上完美句号。

环球海鲜与即席烹调 4小时任食体验

除了主题菜式，自助山最引以为傲的，莫过于其源源不绝供应的环球海鲜及「即席烹调」美食。不论是午餐或晚餐，食客均能尽情享用新鲜生蚝、冰镇活虾、蟹脚等多款时令冷盘海鲜。同时，餐厅设有多个开放式厨房，由厨师即场炮制铁板烧、天妇罗、明火烧烤及印度咖喱等，确保食物新鲜热辣，打破传统自助餐的框架，为顾客带来「即叫即煮」的崭新体验。晚餐时段更长达4小时，让您有充裕时间品尝每一样美食。

想享受这次难得的优惠，食客需透过KKday平台预订，并输入指定优惠码。优惠详情、价格及条款细则如下：