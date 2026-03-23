北角富豪饭堂「声哥厨房」结业！粤菜名厨陈声主理 曾创30万宴席神话

香港作为美食之都，不少隐世厨神藏身于闹市之中。最近，位于北角、被誉为「隐世富豪饭堂」的「声哥厨房」贴出告示，预告因租约期满，将于3月31日结业，消息一出，随即引发不少饕客的关注。

北角隽悦汇「声哥厨房」 合约期满月底结业

位于北角隽悦汇的「声哥厨房」，近日贴出一张由全体员工发出的告示，当中提到「声哥厨房已经合约期满，感谢隽悦汇各位同事的协助！感谢每一位客人九年多来的陪伴与支持！」正式宣布餐厅将营业至3月31日。这家私房菜馆由年届七十多岁的「声哥」陈声掌舵，采取会员制，一直是不少城中名人、富豪的饭堂，门外贴满名人相片及访问报章，充满传奇色彩。

数十年名厨陈声主理 多番创下粤菜神话

「声哥」陈声入厨数十年，厨艺非凡。他曾在上世纪八十年代于包玉刚先生的「太平洋会所」及香港联交所等高级会所掌厨，亦曾经在十多家酒楼工作，经验丰富。他更曾获邀参加联合国午餐会献艺，以一道「鲍鱼捞面」令百多名各国使节赞不绝口。

「声哥」曾创下不少粤菜佳话，最为人津津乐道的，莫过于他设计的一席近三十万港元的「温公盛筵」。据悉，这张菜单的灵感来自传说中玉皇大帝的御厨「温公」。当年有豪客邀请「声哥」主理一围极致奢华的入伙宴，「声哥」便引用此典故，设计出包括鳘鱼胶、两头大网鲍等六道重本又考工夫的菜式，其匠心独运可见一斑。客人对此盛宴赞不绝口，最终以三十万结账，成为一时佳话。

《星岛头条》就结业一事联络「声哥厨房」，据职员透露，「声哥」在结束「声哥厨房」后，将会转到附近的北角汇商场内的「文华轩」担任顾问，继续在粤菜界发光发热，传承厨艺精髓。