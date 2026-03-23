大埔30年苑记粉面茶餐厅结业！街坊大赞煲仔饭/牛杂粉 忧以后无宵夜食「证明夜市嘅死亡」

在经济环境的挑战下，不少历史悠久的老店都面临经营困难。位于大埔的「苑记粉面茶餐厅」昌运中心分店，在2026年3月22日正式结束其超过三十年的营业，引来大批街坊不舍。这一结业消息，不仅代表著一个时代的终结，也引发了市民对区内饮食选择日益减少的担忧。

大埔苑记粉面茶餐厅 租约期满3月结业

大埔昌运中心「苑记粉面茶餐厅」开业逾三十年，是不少街坊的童年回忆。

「苑记粉面茶餐厅」早前于店外贴出告示，因租约期满结业。

大埔昌运中心「苑记粉面茶餐厅」早前于店外贴出告示，写道「租约期满。感谢各位街坊多年支持。于2026年3月22日结束营业。」，正式宣告结业。作为区内著名的老字号，苑记陪伴无数大埔居民成长，是许多人心中的宵夜饭堂。

网民不舍老字号 「大埔食煲仔饭我只服佢」

对于老店的告别，街坊反应热烈，纷纷在网上表达不舍之情。许多人怀念其招牌菜式，有网民表示「大埔食煲仔饭我只服佢」，其牛杂粉、炒公仔面等也是不少食客的共同回忆。

结业消息勾起了街坊的集体回忆，有人感叹「又一间由细食到大的老字号唔做， 又少咗档宵夜」，也有人怀念昔日昌运中心的热闹景象，指「以前昌运系宵夜天堂，呢家…. 水静河飞」。对于许多夜归的居民而言，苑记的结业意味著失去了一个深夜医肚的好去处，慨叹「开夜班的饭堂，胜在开得够夜，够饱肚，味道入得口」，现在「夜晚宵夜又少咗一个选择⋯⋯」。

网民分析结业原因：冇人宵夜

除了惋惜，也有网民分析结业原因，认为与顾客群的转变有关，指出「以前午市 有学生、有地盘工人、有单车友、有夜归人…… 以家杀校，冇学生，冇咩工程，晚上冇人宵夜」，有网民更形容，「一个时代嘅终结，证明夜市嘅死亡」、「大埔准备变食肆荒岛」。同时，亦有食客坦言，近年餐厅的食物水准下降及价格上涨，可能是流失顾客的原因之一，直言「啲嘢食越做越衰，价钱越嚟越贵」。

苑记昌运中心分店的结业，不仅让大埔街坊失去了一个充满回忆的聚脚点，也反映了本地老店在租金压力及经营模式转变下的困境。值得庆幸的是，其位于大埔墟运头街的分店仍会继续经营。

图片来源：大埔 TAI PO＠Facebook