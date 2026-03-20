马莎快闪优惠低至85折！人气食品/男女装/童装/家品限时4天减价 必抢龙虾汤/乳酪/朱古力
更新时间：15:56 2026-03-20 HKT
发布时间：15:56 2026-03-20 HKT
发布时间：15:56 2026-03-20 HKT
来自英国的知名品牌马莎百货（Marks & Spencer），以其高品质的服饰、家品及美食深受香港消费者喜爱。最近，M&S宣布将于3月20日至23日期间，推出一连四天的惊喜快闪优惠，涵盖多款热卖商品。无论是想为衣柜添置春装，还是大手入货储备粮食，这次的推广活动都提供了绝佳的折扣，例如购买服饰、家品等满3件即可享85折优惠，绝对是个不容错过的扫货时机！
马莎食品88折 门市限定抢零食/红酒/芝士/龙虾汤
对于美食爱好者而言，M&S的食品部一向充满惊喜。在为期四天的优惠中，顾客于门市食品部购物满$250，即可享有88折优惠。M&S的食品向来以品质优良及选择多样而闻名，当中不少更是香港家庭的必备存货。例如，其招牌龙虾汤口感香浓，是懒人料理的恩物；来自世界各地的芝士、火腿拼盘适合派对聚会；而各式朱古力、饼干及零食，更是办公室或家中的最佳「口立湿」。这次优惠正好让大家以更实惠的价钱，尽情选购心水英伦滋味。
Ｍ＆S服饰家品优惠 3件即享85折
这次快闪优惠的一大亮点，是服装、家品及美容护理产品的折扣。活动期间，凡选购此类别商品满2件，即可享92折；若购买3件或以上，折扣力度更提升至85折。M&S的服装系列一向以经典设计和舒适质料见称，涵盖男女正装、休闲服以至童装，适合不同年龄层的家庭成员。同时，其家品系列如寝具、餐具及浴室用品，设计简约而富有质感，能轻松为家居增添英伦品味。不妨趁此机会，为换季做好准备，或为家居布置注入新气象。
马莎百货（Marks & Spencer）优惠详情
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优惠期限： 3月20日至3月23日（只限4天）
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优惠详情：
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服装、家品及美容护理产品：
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购买2件享92折（8% off）
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购买3件或以上享85折（15% off）
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适用于门市及网店
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食品部优惠：
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于门市买满$250即享88折（12% off）
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门店限定
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选购地点： 各大M&S门市及官方网店
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条款及细则： 优惠受条款及细则约束，详情请向店员查询。
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