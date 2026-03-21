屋邨商场粥店都开24小时？同场泰菜通宵营业 街坊惊讶「真系估唔到」：生意难搞啊

在港经营食肆生意难做，无论是饮食集团还是小店，都会想尽办法转型赚取盈利，或保持收支平衡。平时屋邨商场的餐厅多于晚市过后便会休息，不过位于长沙湾的丽阁邨的丽阁商场，有网民发现竟有粥店选择通宵营业，令他不禁慨叹：「生意难搞啊！」

屋邨商场粥店都开24小时？同场泰菜通宵营业

近年本地饮食业面对各种考验，除了经营成本之外，还要想办法吸引客人前往消费。屋邨商场平时除了街市之外，还有提供熟食中心或美食街，惟大多于晚市时段后便会休息。不过近年生意难做，有街坊发现位于长沙湾的丽阁邨的丽阁商场，美食街竟有粥店选择通宵营业。粥店老板表示除了自己以外，同场的泰菜也是24小时营业，不禁令街坊慨叹：「真系估唔到，夜晚11点后只有一只门开，生意难搞啊！」

网民担忧老板倒蚀人工

对于屋邨商场粥店选择通宵营业，有网民担心老板的经营成本，「做24小时？唔够客咪人工都蚀埋」，也有网民担心老板为减成本而亲力亲为引起健康问题，「就算系老板，都唔系铁人，就算住得近，顶多都要瞓4个钟？」不过，有网民表示日后宵夜有着落，也有人称赞其粥品高质，「有时夜收工都唔知食咩，开通宵好方便」、「都可以，价钱唔太贵」、「森记的粥和生滚汤饭好食，胡椒汤好香浓，之前见有皮蛋芫荽肠粉」。

丽阁街市于2018年由民坊接手营运，本来场内环境及设施简陋且没有提供冷气，后来活化翻新后于2019年12月12日以丽阁商场重开。丽阁商场采用富时代感的货柜工业风设计，带来耳目一新的体验，增设冷气之余并设有小食街、食肆以及新鲜的鱼档、肉档及菜档等。美食街内的十多个食档及餐厅中，享用各款平民美食，包括中式包点、布拉肠粉、日式寿司、港式地道小食、台式特饮、车仔面、特色甜品等，新颖小食与怀旧老店应有尽有，照顾不同客人的口味。

森记粥品

地址：长沙湾东京街12号丽阁商场丽阁街市地下M12号舖

营业时间：24小时营业

文：RY

资料及图片来源：长沙湾美食及消费关注组