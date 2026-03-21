Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屋邨商场粥店都开24小时？同场泰菜通宵营业 街坊惊讶「真系估唔到」：生意难搞啊

饮食
更新时间：12:00 2026-03-21 HKT
发布时间：12:00 2026-03-21 HKT

在港经营食肆生意难做，无论是饮食集团还是小店，都会想尽办法转型赚取盈利，或保持收支平衡。平时屋邨商场的餐厅多于晚市过后便会休息，不过位于长沙湾的丽阁邨的丽阁商场，有网民发现竟有粥店选择通宵营业，令他不禁慨叹：「生意难搞啊！」

屋邨商场粥店都开24小时？同场泰菜通宵营业

近年本地饮食业面对各种考验，除了经营成本之外，还要想办法吸引客人前往消费。屋邨商场平时除了街市之外，还有提供熟食中心或美食街，惟大多于晚市时段后便会休息。不过近年生意难做，有街坊发现位于长沙湾的丽阁邨的丽阁商场，美食街竟有粥店选择通宵营业。粥店老板表示除了自己以外，同场的泰菜也是24小时营业，不禁令街坊慨叹：「真系估唔到，夜晚11点后只有一只门开，生意难搞啊！」

网民担忧老板倒蚀人工

对于屋邨商场粥店选择通宵营业，有网民担心老板的经营成本，「做24小时？唔够客咪人工都蚀埋」，也有网民担心老板为减成本而亲力亲为引起健康问题，「就算系老板，都唔系铁人，就算住得近，顶多都要瞓4个钟？」不过，有网民表示日后宵夜有着落，也有人称赞其粥品高质，「有时夜收工都唔知食咩，开通宵好方便」、「都可以，价钱唔太贵」、「森记的粥和生滚汤饭好食，胡椒汤好香浓，之前见有皮蛋芫荽肠粉」。

丽阁街市于2018年由民坊接手营运，本来场内环境及设施简陋且没有提供冷气，后来活化翻新后于2019年12月12日以丽阁商场重开。丽阁商场采用富时代感的货柜工业风设计，带来耳目一新的体验，增设冷气之余并设有小食街、食肆以及新鲜的鱼档、肉档及菜档等。美食街内的十多个食档及餐厅中，享用各款平民美食，包括中式包点、布拉肠粉、日式寿司、港式地道小食、台式特饮、车仔面、特色甜品等，新颖小食与怀旧老店应有尽有，照顾不同客人的口味。

森记粥品

  • 地址：长沙湾东京街12号丽阁商场丽阁街市地下M12号舖
  • 营业时间：24小时营业

文：RY
资料及图片来源：长沙湾美食及消费关注组

延伸阅读：本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！

 

 

 

最Hit
葵涌持刀男遭开5枪制服 警方：冲向警员大叫「斩死你」 开枪属合理武力
葵涌开5枪│持刀男草丛跳出冲向警员大叫「斩死你」胸腿中枪被制服 警方:开枪属合理武力
突发
5小时前
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
2026-03-20 10:52 HKT
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
影视圈
18小时前
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
影视圈
17小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
1小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
两届金像影帝自爆烂赌成魔 打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨 跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
影视圈
4小时前
蔡楚辉摄
00:54
上水女子跳河寻死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相继不治
突发
10小时前
西湾河太安楼揭双尸命案 单位传异味消防破门 男女长者烧炭不治
突发
10小时前
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
潘焯鸿诈骗案│消息：警拘资深传媒人潘小文 早年曾任潘焯鸿助手
突发
2026-03-20 12:41 HKT