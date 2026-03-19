旺角花园街熟食中心11月起关闭！加装冷气工程长达14个月 妹记/日升等前路茫茫

熟食中心向来是香港平民美食的集中地，但设施老化亦是普遍问题。旺角花园街市政大厦内的「花园街熟食中心」，即将因加装冷气及翻新工程，面临长达14个月的停业。对于突如其来的「空档期」，熟食中心内十多间食肆包括「松记」、「妹记」、「日升」等，均对前景感到徬徨。

花园街市政大厦熟食中心 停业14个月加装冷气

旺角花园街市政大厦街市顶层的「花园街熟食中心」，近日发信通知食肆，即将停业装修，以加装冷气。该中心位处闹市中央，汇集了十多间食店，分别由早晨经营至凌晨宵夜时段。当中不乏远近驰名的人气餐厅，例如以鱼粥、猪膶粥等闻名的「妹记生滚粥品」、以镬气小炒闻名的「松记大排档」及「日升美食店」等，是许多市民及游客的「平靓正」之选。

人气食店前景未明 妹记：无位搬就停业啰

就停业装修一事，《星岛头条》查询了中心内多间食肆。以晚市火锅小炒闻名的松记大排档表示，熟食中心的确将于今年11月1日起全层关闭，以进行加装冷气及内部翻新工程，预计工程为期约14个月。而餐厅会于工程期间暂停营业，尽管计划在中心重开后继续经营，但对于长达一年多的「空档期」，他坦言需自行另作打算。

而另一间专营午市碟头饭及晚市镬气小菜的日升美食店则表示，去年已接获有关翻新及加装冷气的通知。而该店亦确认，工程范围限定于3楼的熟食中心，并将与其他食肆同样暂停营业，直至工程结束后再重开。

同场的妹记生滚粥品表示亦接获通知，熟食中心将于11月进行装修工程。对于届时店舖的安排，负责人指一切仍是未知之数，需等待有关方面安排，看会否有其他地方作短期安置：「11月前一定有得食，如果到时无位搬，就停业啰。」