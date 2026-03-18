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本地啤酒厂Lovecraft结业！曾两夺国际奖项 亲揭面对2大难关 网民不舍：谢谢一直坚持

饮食
更新时间：15:16 2026-03-18 HKT
发布时间：15:16 2026-03-18 HKT

香港本地啤酒厂Lovecraft宣布结业！本地品牌「H.K. Lovecraft」早于2018年成立，厂房设于青衣，为香港首间专酿拉格啤酒（Larger）的手工啤酒厂，更曾两夺国际奖项，深受不少港人喜爱。然而，品牌日前于官方社交平台专页宣布，因近年面临2大难关，因而作出「最合适的决定」，宣布即将停止营运。不少网民得悉后纷纷留言表示不舍：「谢谢你地（哋）一直坚持」，详情即看下文！

本地啤酒厂Lovecraft宣布结业！专酿拉格啤酒 曾两夺国际奖项

香港本地啤酒品牌Lovecraft于2018年由老板林浩熙（Perry）创立，并于青衣设厂，成为香港首间专酿拉格啤酒（Larger）的手工啤酒厂。开厂至今踏入第8个年头，惟品牌日前于社交平台专页宣布即将结束营运。

Lovecraft表示，过去几年一直面对「持续的财务挑战」，加上最近主理人面对身体健康问题，「Perry亦正经历需要全心投入处理的健康问题」，因而选择「在此刻暂别」，并谓「才是最合适的决定」。

与此同时，品牌感谢多年来支持者「一路以来的支持与陪伴」，亦表示开放与任何人士接洽，包括接手经营或购买设备。

网民不舍：谢谢一直坚持

对于Lovecraft宣布结业，不少网民都留言表示不舍，亦有为Perry送上祝福，「谢谢你地（哋）一直坚持着」、「保重」、「身体要紧，再会」。Lovecraft推出6款常规产品，均为拉格啤酒（Larger），其中「Fire Bringer」以及「Space Rock」曾在2019年德国柏林国际啤酒赛（Berlin International Beer Competition）荣获「Vienna Lager口味」铜奖及「Rauchbier口味」金奖，证明质素获国际认可。

手工啤2013年掀热潮 逾20品牌在港设厂 至今约余15间

香港早于1948年已有本地啤酒厂，生力啤酒成香港最早在港量产啤酒的啤酒品牌，其后亦有少数啤酒厂在港设厂。自2013年起，香港掀起手工啤酒热潮，逾20个品牌均在港设立啤酒厂，例如「门神啤酒」、「麦氏酿酒厂」、「狮子山啤」及「鬼佬啤酒」等，而目前仍有营运的本地啤酒厂有约15间。

文：TF
资料及图片来源：H.K. Lovecraft@facebook

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