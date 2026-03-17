华御结日本米售价平过日本买？ 连日本人都震惊 网民解构3大原因 (附拣米及炊煮攻略)

虽然香港主要供米产地以泰国为主，不过不少港人喜爱入手日本米，惟定价比泰国米稍高。近日，有日本网民对于华御结出售的日本米售价感到震惊，更怀疑售价比日本本地更便宜，有网民分析3大原因，解构华御结米低售价的原因，详情即看下文！

华御结日本米售价平过日本？ 网民拆解3大原因

有日本网民近日于Threads发文，指在香港看到由日本人开设的华御结有出售日本米，并表示该米种为宫城悬产「一见钟情」米，2公斤装售价为$59。楼主即时上载日元兑换港元汇价，即为约1200日元，甚至怀疑「比日本便宜吗？」

在港出售的日本米比日本本地更便宜，吸引到不少网民留言。有网民表示，当中有3大原因可以令华御结降低日本米售价。首先是因华御结为日本人开设，可能因此容易跟日本当地米农合作，订立长年期合约合作，借此降低批发价钱；第二则为部份日本米农无法于日本本地内销自家白米，因而需要将白米出口海外，跟海外商家订立独家合作关系，故此令售价有下调空间。另一方面，因华御结本身并非以出售白米为主业，加上香港供米以泰国米为主，如销售的日本米定价太高会影响营销，因而需要以低廉的价钱去保持竞争力。

日本米种分10款 港人常见「越光米」被指日本米皇者

华御结过去已开始销售「华御结米」，并自采购团队「走访日本各地，严选产地直送优质米种」，2公斤「华御结米」为「诞生价」$59，比参考售价$79便宜$20。近期「华御结米」的米种为宫城悬产「一见钟情」米，据华御结官方网页指出，「一见钟情」米特点为「香味适中、黏度适中、米香十足，甘香味美，口感扎实，适合配搭各种料理。」

除了宫城县产「一见钟情」米外，日本米主要还有9款米种，包括港人常见的「越光米」，被指是日本米中的皇者；近年研发的「秋俵米」。「秋田小町」刚广受年轻女士欢迎，「日之光」特点为富光泽感及黏度强的万能米。「银之胐」非常具营养价值，「艳姬」美丽又美味较有良好平衡。「梦美人」米味浓郁，口感适中，「七星」在炊煮后米饭粒粒晶莹，以及「白雪皇后」则有烟韧口感。

简单4步自煮日本米 炊煮前要浸水？

据华御结官方网页表示，只需简单4步即可炊煮出「美味日本米」：

轻柔洗米除米糠，重复换水清洗3次，切用手搓磨或过度浸洗。 可按指示及个人喜好注入清水。 在炊煮前要让米粒浸水，夏天宜浸约30分钟；冬天则浸约1小时。 在米饭煮好后，需再焗10分钟，再以饭勺轻轻翻松，好让多余水气散掉。

文：TF

资料及图片来源：threads、华御结



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