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观塘冰室「超巨型」$68乳猪叉烧饭！「餸多过饭」兼送例汤饮品 街坊反推另一名物…

饮食
更新时间：12:51 2026-03-17 HKT
发布时间：12:51 2026-03-17 HKT

在租金昂贵的香港，要找到价格实惠且份量十足的餐厅并不容易。近日，有网民在社交平台分享，发现观塘中海日升中心的柠檬冰室，午市时段以$68即可品尝到一份「超巨型」的乳猪叉烧饭，更形容是「餸多过饭」，引起网民的关注及讨论，即睇内文详情。

观塘冰室午市「超巨型」乳猪叉烧饭！$68送例汤饮品

有网民日前于facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」上分享其午市经历，表示于观塘工业区内的中海日升中心柠檬冰室，点了一份售$68的乳猪叉烧饭套餐，想不到份量竟然非常惊人。

从事主上载的图片可见，碟头饭上铺满了乳猪及叉烧，他形容乳猪「巧（好）脆」，叉烧则是「浓（㶶）边肥叉」，对食物质素表示满意。他更补充，套餐除饮品茶走外，还附送一碗罗宋汤，大赞性价比极高，并惊讶表示「餸多过饭」。

网民赞「餸多过饭」 街坊反推介一名物

帖文一出，随即引来不少网民留言，许多人对这个价钱能有如此多份量的烧味感到惊讶，有留言更赞叹「抵食唔错㖞」，认为在现今的餐饮市场上实属难得。不过，有经常帮衬的熟客就表示，餐厅最招牌的美食反而是炸子鸡，网民形容为是「少数茶餐厅出品食物…算特别得嚟几高质」。

柠檬冰室

  • 地址︰观塘骏业街56号中海日升中心地下D(部分)&E(部分)号舖
  • 营业时间︰7am-10pm
  • 电话︰26382922

资料来源︰香港茶餐厅及美食关注组柠檬冰室

延伸阅读︰连锁酒楼劈价新招$1烧味！烧味舖遇劲敌？任拣烧鹅/乳猪/文昌鸡 晚市堂食即享

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