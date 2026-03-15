银杏馆任食自助吧加码！$38起无限享用沙律/养生汤/糖水甜品/咖啡/三色饭/粥品

在繁华的都市中，寻找一处既能满足味蕾，又具深层意义的餐厅实属不易。银杏馆作为一家杰出的社会企业，不仅为食客提供健康美味的菜肴，更为长者创造了宝贵的就业机会。这家餐厅最引人入胜的特色之一，便是其超值的半自助餐模式：只需点购一份主菜，即可无限享用丰盛的自助吧，价格更由港币$38起，为城中带来一股清新的绿色饮食潮流！

银杏馆任食自助吧 $38起叹尽新鲜蔬菜/足料养生汤

在银杏馆的每一次消费，不仅是品尝美食，更是在支持长者就业以及本地有机农业。餐厅大部分蔬菜均来自旗下「乐活有机农庄」，由长者农夫亲手种植，新鲜又健康。银杏馆有多间分店提供任食自助吧。若要论性价比，油麻地的银杏馆分店无疑是冠军。这里的午市套餐价格亲民，而且免收加一服务费。自助吧选择繁多，从新鲜爽脆的杂菜沙律、口感绵密的薯仔沙律，到酸甜开胃的腌菜和时令水果，应有尽有。更值得一提的是，店家用心准备了多款养生热食，如暖身暖胃的素汤、香甜软糯的蕃薯和白粥，完美体现了健康饮食的理念。

油塘大本型商场天台的「婆婆厨房」，则以用餐环境与空间感取胜。这家分店环境开扬，毗邻空中花园，让客人在享受美食的同时，也能感受自然的气息。晚市$68起即可享用自助吧，为家庭聚餐或朋友小聚提供了绝佳选择。这里的自助吧同样精彩，除了多款沙律选项，其无限供应的即磨咖啡与花茶，让客人在餐后能轻松享受一段悠闲时光。

太古的「银杏时光」分店则充满了浓厚的文艺气息，每当夜幕降临，店内会有长者乐队现场表演，为食客带来一场视觉与听觉的双重盛宴。这里的晚市设有最低消费$138，食客同样可以尽情享用自助吧。自助吧的亮点包括营养丰富的鹰嘴豆和红腰豆沙律，搭配清爽的青瓜，每一口都充满健康活力。餐后来一杯香醇的即磨咖啡，或清热润喉的罗汉果水，为这顿晚餐画上完美句号。

《银杏馆》任食自助吧优惠

《银杏馆》油麻地店 地址： 油麻地弥敦道383号平安大楼1字楼 订座电话： 2789 3321 营业时间： 11:00 - 14:30 / 18:00 - 22:00 优惠详情： 午市$38起（含90分钟自助吧，免加一）；晚市不设自助吧。 自助吧内容： 杂菜沙律、薯仔沙律、车厘茄、腌菜、生果、素汤、花生、蕃薯、白粥、糖水、三色饭、洛神花茶、薏米水、即磨咖啡等。

《银杏馆》油塘店 ‧ 婆婆厨房 地址： 油塘大本型商场天台花园R01舖 订座电话： 2663 1998 营业时间： 11:30 - 15:00 / 17:45 - 21:00 优惠详情： 午市$58起（1PM-3PM时段$38起）；晚市$68起即可享用自助吧。 特色： 环境开扬，位于商场天台花园。

《银杏馆》太古店 ‧ 银杏时光 地址： 鲗鱼涌基利路7号太吉楼地下 订座电话： 3480 0331 营业时间： 11:00 - 22:00 优惠详情： 午市$58起；晚市最低消费$138（可享用自助吧）。 自助吧亮点： 薯仔沙律、鹰嘴豆、红腰豆、养生汤、即磨咖啡、罗汉果水等。



温馨提示：

服务费： 除油麻地店午市外，其余消费均需加收10%服务费。

额外优惠： 结帐前，不妨主动询问热情的长者店员，或有机会获得额外折扣！

图片及资料来源：银杏馆