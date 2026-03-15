韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化

旅游不仅是欣赏风景，更是体验当地文化与人情的过程。近日，两位韩国旅游博客在香港一间茶餐厅用餐时，喜欢上甚有茶记特色的黑白淡奶茶杯及茶餐厅餐碟，更想出价购买。虽然两人被老板当场拒绝，却在离开前，意外获老板特别对待，令女方差点感动得哭出来。事件在网上分享后，引发了香港及韩国两地网民的热烈讨论。

韩旅游KOL游港 食茶餐厅意外获赠黑白淡奶茶杯

事缘，在Instagram上拥有超过8万粉丝的两名韩国旅游博客「@daero._.nana」，早前来港旅游，并在社交平台上分享了一段在茶餐厅的难忘经历。他们在影片及长文中详细记述了这场充满人情味的巧遇，迅速获得逾两万人赞好。

根据博客的描述，他们在住宿附近的茶餐厅享用早餐时，被餐厅所使用的特色杯碟深深吸引，形容它们「很漂亮」。于是，他们尝试用简单的英语询问老板可否购买，但老板直接拒绝，表示「No sale. (不卖。)」。正当他们以为只能抱憾而归，并准备结账离开时，老板却突然拿出两套全新的奶茶杯要表示送给他们。两人惊喜之余，坚持要付钱，但老板态度坚决，豪气地说：「No money. (不用钱。)」、「For you. (给你的。)」、「No problem. (没问题。)」。这份盛情让两位博客感动不已，女方更一度热泪盈眶。

意外惊喜感动落液 网民大赞老板「说好香港故事」

该影片被香港网民转载至Threads后，同样引起巨大回响，大赞这是「真说好香港故事，输出香港文化」。不少香港网民分享了类似的窝心经历，例如有韩国人在搭枱时获赠整笼未动过的虾饺；也有日本长辈在茶档学讲广东话时，获得老板的耐心教导和赠送明信片。

许多留言指出，香港人只是「表面cool内心好warm（表面冷酷，内心温暖）」，只要游客有礼貌，便会得到更热情的对待，并形容「呢啲咪就系我哋成日讲人情味」。此外，亦有网民认出，该餐厅是位于西营盘的一间茶餐厅，更曾是电影的取景地。

这次茶餐厅送杯事件，不仅为两位韩国游客创造了难忘的旅途回忆，更透过网络展现了香港独有的「人情味」。网民的讨论普遍认为，这种不经意的善意与互动，正是香港文化中最真挚、最能打动人心的一面。

图片及资料来源：@daero._.nana